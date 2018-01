Sant Fruitós instal.larà una caldera de biomassa per al camp de futbol

El camp de futbol de Sant Fruitós s´incorporarà aquest any als equipaments públics que utilitzen una caldera de biomassa per escalfar les instal.lacions i l´aigua corrent per als vestidors. Un sistema pel que cada cop estan optant més Ajuntaments, tant com a mesurea d´estalvi energètic com pel fet que el combustible que utilitza (estella o pèl.let) incideix en l´aprofitament de massa forestal que fins fa pocs anys pràcticament no tenia sortida al mercat. El consistori de Sant Fruitós ha posat a licitació les obres per a la instal.lació d´aquest sistema, que inclou el servei de gestió i manteniment integral de les instal.lacions tèrmiques de l´equipament.

El pressupost amb què es treu a concurs és de 87.784 euros (IVA inclòs). Actualment, les instal.lacions s´escalfen mitjançant dues calderes a partir d´energia elèctrica. En el projecte tècnic s´estima que, un cop instal.lada i en funcionament, la futura caldera de biomassa suposarà un estalvi en el cost econòmic pel consum energètic d´entre 6.000 i 7.000 euros anuals respecte el sistema actual, de manera que la instal.lació s´amortitzaria en un termini que oscil.laria entre els 9 i els 11 anys.

Sant Fruitós és un dels municipis que en els útims anys ha apostat fort per un canvi en els sistemes de consum energètic en equipaments i serveis públics. A banda del projecte de la caldera de biomassa per al camp de futbol, que ja estava inclòs en el pressupost aprovat per a aquest 2018, en el futur també es preveu una xarxa de calor entre l´escola Monsenyor Gibert i la llar d´infants. També la instal.lació de plaques fotovoltaiques en diferents equipaments municipals, com són l´ajuntament, el centre cultural Nexe i la biblioteca, que es calcula que suposaran un estalvi directe de 9.600 euros en la factura energètica anual.

La instal.lació de la caldera de biomassa és una de les actuacions previstes pel consistori fruitosenc al camp de futbol, ja que al llarg d´aquest any preveu realitzar-hi una remodelació de tot l'entorn. Tal i com ja va explicar Regió7, la intervenció que s'ha dissenyat preveu que l´edifici de l´equipament que actualment dóna cabuda al bar i a altres funcions es redistribuirà i s´hi ubicaran tres despatxos, un magatzem, gimnàs amb sala de màquines, infermeria, consergeria i dues sales.

La part de les instal·lacions que serveix de vestidors es mantindrà amb aquesta funció, però es repintarà. El nou bar del camp de futbol s´aixecarà a la zona on actualment hi ha el berenador. En aquest espai també es construirà una zona de jocs infantils. A més, es construirà una nova entrada adaptada al camp, de manera que el trànsit d´usuaris es faci pel passadís existent entre el camp de futbol i el camp de futbol 7.