Cardona alerta que la uralita escampada a causa del tornado podria contaminar camps i boscos

L'Ajuntament de Cardona (Bages) ha alertat que als danys materials provocats en finques agrícoles, coberts i cases a causa del possible tornado, s'hi ha de sumar també el cost de retirar la uralita que ha quedat escampada pels camps i boscos.

Molts dels coberts afectats pel fenomen meteorològic són antics i tenien la teulada feta d'aquest material, que conté amiant i que és molt contaminant. El batlle del municipi, Ferran Estruch, ha apuntat que la retirada d'aquest material s'ha de fer "el més aviat possible" pels efectes contaminats de la uralita. Per això, el consistori manté converses amb la Diputació de Barcelona per aconseguir algun tipus d'ajut econòmic per fer front a la retirada del material. Segons Estruch, "aquest material ha de tenir un tractament especial i necessitem alguna ajuda que permeti fer la neteja i recollida".

Cardona va patir el passat diumenge 7 de gener un possible tornado que va provocar destrosses importants al municipi. De fet, el consistori ha valorat entre els 800.000 euros i 1 milió d'euros les pèrdues econòmiques a conseqüència d'aquest fenomen meteorològic. En una reunió mantinguda aquest dimarts al vespre amb el municipi de Navès –que també va ser víctima del possible tornado- i els veïns, es va acordar que es faria front comú perquè el govern espanyol reconegués l'"excepcionalitat" de les destrosses i aprovi un Reial Decret que donaria cobertura econòmica als afectats.

Amb tot, Estruch ha explicat en declaracions a l'ACN que el possible tornado també va arrasar algunes teulades de granges i coberts de la població que estan fetes d'uralita. Això ha provocat, segons Estruch, que aquesta uralita –que conté amiant, un material altament contaminant- hagi quedat escampada per camins, boscos i camps. La uralita necessita personal especialitat per retirar-lo o manipular-lo, ja que és molt contaminant i tòxic per a les persones.

Davant d'aquesta situació, el batlle cardoní creu que aquest material s'hauria de retirar "el més aviat possible" i, per això, està mantenint converses amb la Diputació de Barcelona per aconseguir algun ajut. Estruch ha relatat que la retirada d'aquest material no pot esperar a la resposta del govern espanyol en relació a la demanda que declari el territori afectat com a 'zona catastròfica' i, per això, estan buscant vies alternatives.

L'Ajuntament de Cardona encara no sap el cost econòmic que tindria la retirada de la uralita i en els propers dies tècnics especialitzats aniran a la zona per poder avaluar-ho.