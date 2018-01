Cardona i Navès acorden demanar plegats la declaració de zona catastròfica pel tornado

Els ajuntaments de Cardona i Navès sol·licitaran a l'Estat la declaració de zona greument afectada per emergències de protecció civil (la nova denominació de la declaració de zona catastròfica) per mirar de rebre el màxim d'ajuts com a compensació per les destrosses del tornado de diumenge, que les primeres estimacions quantifiquen entre 800.000 i un milió d'euros. Paral·lelament, conviden les famílies afectades a acollir-se a una línia estatal de subvencions directes als particulars per a casos excepcionals com aquest.

Per ara, són els dos grans fronts que s'han obert per intentar resoldre els perjudicis que el possible tornado va ocasionar en l'àmbit privat, si bé «explorarem totes les vies possibles», apuntava ahir l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Quant a ajudes públiques per a camins i boscos, també es negociarà amb la Generalitat i la Diputació.

Són les principals conclusions a què van arribar ahir després d'una intensa jornada de reunions per encarar la situació, en què s'han vist afectades una trentena d'edificacions de Cardona i tres de Navès. Al llarg del matí, tècnics municipals van estar en permanent contacte amb homòlegs de la delegació del Govern espa-nyol a Catalunya, i també del departament d'Agricultura i el ministeri d'Interior espanyol. A la tarda, hi va haver una trobada entre els dos alcaldes, Ferran Estruch i Josep Maria Casafont; i una reunió posterior amb representants dels dos consells comarcals, la Diputació de Barcelona i el departament d'Agricultura, amb presència també del diputat Joan Capdevila i la senadora bagenca Mirella Cortès. També hi van ser alguns dels veïns afectats.

D'aquestes reunions es va desprendre la necessitat de sol·licitar la declaració de zona greument afectada per emergències de protecció civil «com a via que permet ajudar els afectats independentment que tinguin assegurança o no», apuntava Estruch. «No volem donar falses esperances perquè no és clar que ens ho concedeixin, però ho demanarem». La sol·licitud es farà a la delegació del Govern espanyol a Catalunya amb prèvia aprovació per part dels dos plens municipals, que preveuen per als propers dies.

A parti d'aquí, l'Estat hauria d'aprovar un reial decret específic per a aquest cas en el qual ja detallaria què subvenciona i com.

Sol·licituds en paral·lel



Més enllà d'això, a la reunió d'ahir amb els veïns es va informar de l'existència d'uns ajuts estatals que es poden donar en casos excepcionals i d'emergència de forma directa als particulars que ho sol·licitin, tal com regula el reial decret 107/2005 de 18 de març.

Es tracta d'una línia que han de sol·licitar directament els afectats, si bé en aquest cas l'Ajuntament de Cardona es posarà a disposició dels ciutadans per assessorar-los i tramitar aquestes sol·licituds. Ho farà a través d'una oficina tècnica que funcionarà a partir de demà amb tècnics municipals i el suport del departament d'Agricultura. Són ajuts que es poden demanar en cas d'afectació de l'habitatge habitual o de l'activitat econòmica en situacions d'emergència en la què es podria incloure el fenomen de diumenge, encara pendent que tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya defineixin si es tracta d'un tornado o d'un esclafit. Experts en la qüestió estan acabant d'analitzar els danys sobre el terreny per intentar-ho aclarir, i segons Estruch, «el més probable és que es tracti d'un tornado, però encara no és clar». Possiblement avui se sabrà.