Cardona preveu conduir les aigües residuals del polígon La Cort a la depuradora

L´Ajuntament de Cardona preveu impulsar diverses actuacions al polígon industrial La Cort durant els propers anys, que aquesta setmana ha presentat als empresaris. Les dues principals són la portada d´aigües residuals a l´estació depuradora de Cardona i el projecte de reparació de les voreres afectades pel creixement de les arrels dels arbres plataners i la millora dels accessos a les parcel·les. El conjunt de les actuacions a realitzar suposarà una inversió de 589.080,82 euros.

Per portar-ho a terme, l´Ajuntament s´acull al programa complementari de modernització de polígons de la Diputació de Barcelona, que en cas de concedir-se l´ajut, suposaria un percentatge important de subvenció per al primer tram de canalització d´aigües dins el polígon i la millora de les voreres.

Per altra banda, l´Ajuntament també és beneficiari dels ajuts directes de la Mesa de Concertació de la Diputació de Barcelona que permetrà finançar el segon tram del projecte de canalització d´aigües fora de polígon, a executar-se aquest mateix 2018. El Programa de modernització de polígons de la diputació de Barcelona és una via per als municipis com Cardona ja que permet finalitzar i millorar infraestructures, equipaments i serveis existents per a garantir, entre altres, un funcionament adequat i dinàmic de les empreses ubicades a polígons.

La reunió amb les empreses va permetre també recollir les seves demandes per a la millora de la imatge del polígon La Cort, com la necessitat de millorar la periodicitat del manteniment i neteja de la calçada i voreres, la jardineria i la conservació dels embornals, així com la necessitat de millorar les zones d´aparcament, entre altres.