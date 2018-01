Cardona vol que la uralita escampada pel tornado es retiri aviat i no contamini

L'Ajuntament de Cardona ha alertat del risc de contaminació que poden provocar en boscos i camps els trossos d'uralita que ha quedat escampada pel terra com a conseqüència del tornado de diumenge. Segons l'alcalde, Fer-ran Estruch, molts dels coberts afectats són antics i tenien la teulada feta d'aquest tipus de material, i per això adverteix de la necessitat que la seva retirada es faci «al més aviat possible».

El tornado de diumenge va afectar una trentena d'edificacions, majoritàriament de Cardona però també de Navès, i en gran part eren coberts, granges o magatzems amb teulades d'uralita que el fort vent va arrencar i va fer caure a uns metres de distància. La uralita conté amiant, que és un material altament contaminant, i ara es troba escampada a trossos per diversos camins, boscos i camps propers als llocs per on va passar el tornado, que va recórrer entre 7 i 8 quilòmetres.

Davant del risc de contaminació si no es retira aviat, l'Ajuntament de Cardona ha iniciat converses amb la Diputació de Barcelona per aconseguir algun tipus d'ajut econòmic que permeti accelerar el màxim la retirada d'aquest material, i que, a més, es pugui fer amb personal especialitzat, tenint en compte que la seva manipulació també pot ser tòxica per a les persones: «Aquest material ha de tenir un tractament especial i necessitem alguna ajuda que permeti fer la neteja i recollida», segons ha apuntat Estruch.

Les converses per obtenir ajuts s'han iniciat tot i que a hores d'ara encara no se sap quant podria costar la retirada d'aquest material. Tanmateix, l'alcalde de Cardona recorda que és important poder-lo treure com més aviat millor, sense esperar a tenir una resposta per part de l'Estat sobre els ajuts que també se li demanaran en paral·lel. I és que, com va explicar aquest diari en l'edició d'ahir, Cardona i Navès han fet un front comú per sol·licitar al Govern espanyol la declaració de zona greument afectada per emergències de protecció civil (com ara es denomina la zona catastròfica), però no és clar que finalment aquestes ajudes siguin concedides, i per això es busquen altres vies alternatives.

El tornado de diumenge va afectar habitatges, coberts, granges i magatzems de finques aïllades de tots dos municipis, on va causar destrosses valorades entre els 800.000 i el milió d'euros, segons un balanç provisional.