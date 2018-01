Fonollosa afrontarà enguany la reforma del cor de l'església de les Torres de Fals

El ple municipal de l´Ajuntament de Fonollosa va aprovar inicialment un pressupost per a aquest any que ascendeix a un total de 2.095.016,42 euros (89.000 euros menys que el de l´any anterior), i que preveu un capítol d'inversions reals de 580.000 euros. D'aquesta quantia, que segons ha concretat l'equip de govern està subvencionada majoritàriament per la Diputació i la Generalitat, destaquen especialment dues intervencions que absorveixen pràcticament el 60% d'aquest capítol. D'una banda, la inversió en millores sanitàries i de qualitat a pous i dipòsits de la xarxa d´aigua municipal, amb una partida prevista de 193.150 euros. De l'altra, la rehabilitació del cor de l´església de les Torres de Fals, amb 150.000, euros.

Aquest capítol també preveu la pavimentació del camí entre Boixeda i Cal Màrius (49.735 euros) i del d´accés a Fals (34.000 euros); l'arranjament del paviment dels carrers Església i Santa Elena de Fonollosa (47.575 euros); la reparació de cobertes de l'escola (53.223 euros); l'adequació de la Fàbrica i la casa unifamiliar (39.000 euros) i petites inversions que pugen a 12.700 euros.

Fonts de l'equip de govern han subratllat que, a part de les actuacions pressupostades en aquesta anualitat, n´hi ha d´importants de les que se n´ha iniciat la tramitació el 2017 i que seran incorporades i executades en el present exercici, per valor de 427.000 euros més, com són la rehabilitació de la piscina municipal, i la construcció de la sala polivalent municipal a Canet de Fals.

També han subratllat que hi ha un increment del 4% de la despesa en administració, governació, comunicació i transparència, principalment associada a la consolidació d´alguns llocs de treball fruit de la relació de llocs de treball aprovada l´any passat, i l´execució d´un programa de transparència. Quant a l´estat del deute, segons l'executiu local disminueix fins al 27% (el 2017 era del 32%).

A nivell d´ingressos, segons les mateixes fonts, el pressupost està marcat per una disminució dels impostos directes, ja que s´han congelat la majoria d´impostos per aquest any 2018. Per contra, incrementen els ingressos per transferències corrents i de capital

El pressupost va ser aprovat amb els vots a favor de l´equip de Govern (Junts-ERC) i l´abstenció