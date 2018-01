El programa Bojos per la Ciència arrenca aquest divendres a Sant Benet

Un total de 227 estudiants de batxillerat estudiaran durant tres mesos en els principals centres de recerca del territori català. Ho faran en el marc del Programa Bojos per la Ciència, que impulsa la Fundació Catalunya La Pedrera per estimular les vocacions científiques entre els joves. La iniciativa, que arriba a la sisena edició amb més d´un miler de participants.

Cada dissabte Bojos per la Ciència permetrà als estudiants treballar als centres de recerca amb els seus investigadors i conèixer en primera persona els darrers descobriments científics. Enguany, a més, s'hi incorporarà una nova matèria, l'enginyeria biològica, que tindrà un curs específic que s´impartirà a l´Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

En total, el Bojos per la Ciència del 2018 comptarà amb nou disciplines diferents. A la bioenginyeria s´hi sumaran la biomedicina, la bioquímica, l'economia, la física, la química, les matemàtiques, la natura i les noves tecnologies.



Ponència de Gustau Catalán

Món Sant Benet acollirà aquest divendres l'acte d'inauguració del nou curs. Comptarà amb una conferència magistral a càrrec del físic Gustau Catalán, investigador Icrea a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Catalán és conegut per haver descobert que els materials semiconductors, com els dels dispositius electrònics, generen electricitat quan es doblen. Aquest avenç obre la via a múltiples aplicacions industrials, des de dispositius mèdics fins millores en els telèfons mòbils.

La inauguració del nou curs inclourà les experiències de dos joves que van participar en el programa al 2014, així com dels parlaments dels representants dels centres de recerca. Es clourà amb un primera trobada entre els participants i els seus futurs coordinadors. L'endemà, dissabte, arrencaran les sessions als respectius centres de recerca.