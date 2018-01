Sant Fruitós explicarà el pressupost i les ordenances en un acte públic

El Nexe-Espai de Cultural de Sant Fruitós acollirà dijous de la setmana que ve, 18 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, una sessió informativa per donar a conèixer a la ciutadania les ordenances fiscals per al 2018 i les partides pressupostaries d'aquest any. S'informarà als veïns de modificacions que els afecten, com la rebaixa de l'IBI, la supressió de la taxa de guals per implementar un pla que permeti reduir la taxa del 2019 o la bonificació del 100% per llicències d'obres per donar d'alta habitatges d'ús turístic, entre d'altres.

Quant al pressupost municipal, s'exposaran les inversions previstes per al 2018. Destaca l'adequació d'un nou espai per a la creació del Casal de Joves a l'edifici Nexe, la rampa de la passarel·la de la Rosaleda, les reformes previstes al camp de futbol, la reordenació de la senyalització viària a Les Brucardes, l'adequació de l'antic camí ral fins a la passarel·la de la C-16c, la instal·lació de marquesines a les parades d'autobús o la millora dels camins d'accés a Sant Benet, entre d'altres.

Quant a projectes previstos s'explicaran propostes com el programa de millora de mobilitat als barris, la prova pilot per a la recollida de residus a través de contenidors amb targeta xip i l'anàlisi d'ADN d'excrements de gossos.