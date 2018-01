Els experts conclouen que les destrosses a Cardona i Navès són fruit d'un tornado

El fenomen meteorològic que diumenge a la matinada va causar nombroses destrosses materials en una trentena d'edificacions a Cardona i Navès és un tornado. Si bé tot ja apuntava en aquesta direcció, faltava la confirmació dels experts, que després d'haver analitzat detingudament la zona afectada conclouen que es tracta d'un tornado.

«Ho podem afirmar pràcticament al cent per cent», explicava a aquest diari el meteoròleg de la UB Oriol Rodríguez, que col·labora amb el Servei de Meteorologia de Catalunya per estudiar els fenòmens del cap de setmana passat a Cardona i l'Alt Empordà. En el cas de Cardona i Navès ha costat més determinar exactament de què es tracta perquè «quan va passar era fosc i de nit, i molta gent dormia», però tot i així «s'han recollit alguns testimonis que van veure el núvol amb la forma d'un embut» pròpia dels tornados.

Per altra banda, en circumstàncies com aquestes, en què no es disposa de fotos ni gravacions, «ho intentem esbrinar a partir de com queden les destrosses», i aquest factor també confirmaria que es tracta d'un tornado i no d'un esclafit com s'havia especulat. El que s'ha vist a Cardona és propi d'un tornado, «una espiral d'aire unida al núvol que, quan toca a terra, no aixafa, sinó que aixeca i xucla el que troba cap amunt i cap a l'interior», de manera que els arbres, branques i objectes tombats s'escampen en totes direccions. Un tornado «és com una aspiradora, i un esclafit és com un globus d'aigua», explica Rodríguez; «és un corrent molt fort que baixa de la tempesta i aixafa, o com diu la paraula, esclafa tot allò amb què impacta, com si es tractés d'una ona expansiva». Això vol dir «que tots els arbres queden ajaguts en la mateixa direcció, com una llengua, de dins cap enfora».



Un mínim de 150 km/h

Properes inspeccions ajudaran a determinar la velocitat del tornado. «Quan ho haguem pentinat tot ho sabrem», diu Rodríguez, però les primeres estimacions indiquen que s'haurien superat els 150 km/h, per la qual cosa es pot considerar «un gran tornado», tenint en compte que «a Catalunya no se sol passar dels 170 o 180 km/h». També pendents de les últimes dades, seria un tornado d'intensitat entre EF1 i EF2.

El tornado de l'Alt Empordà fins i tot podria haver estat més important, perquè va tenir un recorregut d'entre 15 i 20 quilòmetres i una amplada d'àrea afectada de mig quilòmetre en algunes zones. El de Cardona i Navès en va recórrer entre 7 i 8, i l'amplada (encara per determinar) «com a mínim hauria superat els 100 metres».