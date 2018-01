Fonollosa denuncia que una part de la població no rep canals de televisió

L´ajuntament de Fonollosa ha fet pública la situació que pateixen bona part dels seus veïns, sobretot al nucli de Canet de Fals, on fa més de mig any que no reben senyal de televisió, o la que es rep és molt dèbil i amb molts talls, apareixent el missatge de «sense senyal». La problemàtica es va originar en el moment del desplegament de la tecnologia 4G per part de les companyies de telefonia, i s´ha afegit a l´estat de gairebé abandonament de les torres de telecomunicacions per part de la propietat i l´organisme que ho gestiona.

L´alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha descrit la situació com a insostenible. «La gent està realment molt enfadada, i culpen a l´ajuntament d´aquesta situació i no tenim cap responsabilitat sobre les antenes de telecomunicacions, i fa mesos, des del maig del 2017, que presentem reclamacions i queixes tant al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat) que són els propietaris de les antenes del municipi, com a Cellnex Telecom, que és l´empresa a qui la Generalitat té adjudicada la gestió i és qui es responsabilitza del servei de TDT».

Hernàndez afegeix que «al cap de molts mesos, hem aconseguit que els tècnics hagin realitzat algunes actuacions de millora, però la problemàtica segueix afectant a un gran nombre de llars. Des de l´ajuntament no hem aconseguit que ens rebi cap responsable de l´empresa i, per tant, es donin les explicacions oportunes i es pugui exigir que se solucioni una incidència més pròpia d´un lloc no desenvolupat».

El consistori explica que fa més d´un any les antenes de telecomunicacions van patir robatoris de les bateries i altres aparells, tant de TV com de telefonia mòbil. Les portes d´accés als recintes han estat mesos obertes, i després de moltes reclamacions per part de l´ajuntament, finalment s´ha aconseguit que els responsables les arreglessin i tornessin a tancar amb els panys codificats i es millorés la seguretat. «La situació és desesperant», assegura l´alcalde.

L´ajuntament de Fonollosa espera ser rebut en breu per responsables de Cellnex Telecom i del CTTI, per tal de poder obtenir les explicacions tècniques corresponents i el compromís d´aquests organismes de solucionar amb urgència una situació surrealista en l´era de les telecomunicacions i en ple 2018. Per altra banda, no descarta iniciar altres accions amb el suport de les veïnes i veïns dels nuclis afectats.