El TSJC obliga la Generalitat a pagar a 25 Ajuntaments les subvencions per llars d'infants

El departament d'Ensenyament de la Generalitat haurà de pagar als Ajuntaments de Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara (Bages), i d'Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat Nord) les subvencions pendents per les llars d'infants de tres cursos escolars. Així ho ordena una sentència a la que ha tingut accés Regió7 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que dóna resposta a un recurs contenciós administratiu que aquests quatre Ajuntaments, juntament amb altres vint-i-un d´altres demarcacions, va interposar el maig del 2015 en contra de les resolucions dictades per la conselleria en què desestimava els requeriments que li feien aquests consistoris per cobrar les subvencions per a les escoles bressol municipals que el Govern català havia fixat l´any 2010. Subvecions que durant un seguit de cursos –en ple període de retallades pressupostàries- no va fer efectives.

En concret, el TSJC reconeix als 25 Ajuntaments recurrents «el dret a percebre la suma de 1.300 euros per alumne de les escoles bressol de titularitat municipal, en relació als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15». Per tant, la quantia que ha de percebre ara cada consistori dependrà del nombre d´alumnes que va tenir en cadascun d´aquests cursos a les seves llars d´infants municipals, pels qual haurien hagut de rebre l´ajuda establerta. El consistori de Castellbell ja l´ha quantificat en un total de 148.000 euros, i el del Pont de Vilomara en 74.000. Aquesta sentència se situa en la línia que ja va dictar el Tribunal ara fa un mes davant el contenciós que en el mateix sentit (però de forma separada) havien presentat els consistoris de l´Hospitalet de Llobregat i de Cornellà.

El procediment arrenca del 2014, quan el departament d´Ensenyament va desestimar per silenci administratiu el requeriment que li havien fet els Ajuntaments per cobrar les subvencions pendents per les places de llars d´infants municipals.

El TSJC els reconeix aquesta demanda, argumentant que la Generalitat va subscriure el 19 de novembre del 2010 amb la Federació de Municipis de Catalunya i l´Associació Catalana de Municipis un acord marc «referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d´infants de titularitat de les corporacions locals». Un acord del qual en transcriu els apartats més rellevants, com ara el que diu que «el departament d´Educació contribuirà al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars d´infantils» i que durant el curs 2010-2011 «l´import establert per al finançament del sosteniment d´aquestes places serà de 1.800 euros per alumne», mentre que per al curs següent (2011-2012), aquests ajuts es van fixar en 1.300 euros. També reflecteix en la sentència que a partir del curs 2012-2013 i durant els dos següents «l´administració demandada va deixar de subvencionar les places de llars d´infants de referència».