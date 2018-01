UP vol mesures urgents per restablir l'activitat agrària

El sindicat Unió de Pagesos s'ha sumat a les peticions dels ajuntaments i veïns afectats pel tornado de diumenge en la reclamació de mesures urgents a les administracions catalana i estatal, en aquest cas per mirar de restablir el més aviat possible l'activitat agrària de les granges i conreus malmesos.

UP reclama celeritat en l'atorgament d'aquests ajuts, tenint en compte l'abast dels danys, que les primeres estimacions quantifiquen entre els 800.000 i el milió d'euros només en el cas de les àrees afectades al Bages i al Solsonès. El sindicat fa la petició tant a les administracions com a les companyies asseguradores, i també els demana que actuïn amb el màxim de rigor.

Segons el sindicat, aquests diners han de servir per refer els danys extraordinaris als béns de les explotacions agropecuàries i masies, incloent-hi també les tasques de reparació, rehabilitació i reconstrucció dels habitatges. A banda d'això, reclama mesures fiscals com l'adequació dels mòduls de l'IRPF a la pèrdua de producció, i l'exempció de l'IBI i de quotes a la Seguretat Social agrària durant un any. A més, demana a la Generalitat que articuli crèdit com a ajuts d'Estat per compensar pèrdues de rendes futures o de béns productius ocasionats pels desastres naturals.