La Diputació estudia assumir el cost de treure la uralita escampada pel tornado

La Diputació de Barcelona s'implicarà en les tasques de retirada de la uralita que el tornado de diumenge passat a Cardona i Navès va escampar per camps i boscos, i en podria assumir el cost. «Tot just estem estudiant les fórmules i la manera de poder actuar-hi com més aviat millor, però el nostre compromís hi és», apuntaven ahir a aquest diari fonts de la Diputació, tot i que no van concretar quines podrien ser les línies d'ajut.

La Diputació i els ajuntaments de Cardona i Navès mantenen contactes des de la trobada de dimarts passat a Cardona per analitzar la situació, i ara el més urgent és coordinar la gestió per retirar la uralita dels boscos «com més aviat millor». Abans, però, es vol analitzar bé la situació juntament amb tècnics municipals «per conèixer l'abast real del problema i quantificar-lo», perquè si bé s'ha fet una primera estimació dels danys ocasionats pel tornado –d'entre els 800.000 i el milió d'euros–, encara no se sap l'afectació de la uralita escampada ni quant costarà retirar-la.

En funció de l'abast que tingui tot plegat, es concretaran les fórmules d'actuació i la resposta que hi haurà d'haver tant en l'àmbit econòmic com tècnic. El compromís és «retirar-ho tot», i fer-ho «tan aviat com sigui possible, remarquen fonts de la Diputació, tant pel possible efecte contaminant en boscos i camps que comporta el fet que hi hagi uralita escampada durant gaire temps, com per una qüestió de prevenció d'incendis de cara a l'estiu.

Quant als aspectes tècnics, també s'està analitzant la manera d'actuar i si la gestió serà compartida o no. La qüestió és que la retirada del material haurà d'anar a càrrec de personal especialitzat, tenint en compte que la manipulació de la uralita o altres elements també pot ser tòxica per a les persones.