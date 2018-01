Fonollosa denuncia que una part de la població no rep els canals de televisió

L'Ajuntament de Fonollosa ha fet pública la situació que pateixen part dels seus veïns, sobretot al nucli de Canet de Fals, on fa més de mig any que no reben senyal de televisió, o la que es rep és molt dèbil i amb molts talls. La problemàtica es va originar en el moment del desplegament de la tecnologia 4G per part de les companyies de telefonia, i s'ha afegit «a l'estat de gairebé abandonament de les torres de telecomunicacions per part de la propietat i l'organisme que les gestiona».

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha descrit la situació com a «insostenible» i assegura que el consistori «no té cap responsabilitat sobre les antenes de telecomunicacions», i que fa mesos que presenten reclamacions i queixes. L'Ajuntament no descarta iniciar accions amb el suport dels veïns i veïnes dels nuclis afectats.