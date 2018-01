La futura residència i la Llei de Barris són les principals apostes de Sallent per al 2018

Les modificacions en el projecte i l'inici d'obres de la futura residència de la gent gran, i completar el desplegament de les propostes pendents a la Llei de Barris, són els dos grans paquets d'inversions que l'Ajuntament de Sallent ha inclòs en els pressupostos del 2018. El ple municipal ha avalat uns comptes que pugen a un total de 15.972.796,24 euros, l'11,46 % més que els de l'any passat, en bona part a causa de l'aposta inversora.

Del total d'inversions, uns 5 milions aniran destinats a la nova residència. Ja s'hauria d'estar fent, però, com ja ha explicat aquest diari, els canvis legals que l'Estat va introduir fa uns mesos en la línia de restringir les activitats en determinades zones properes a rius farà replantejar parcialment el projecte i obligarà a desplaçar uns metres l'edificació prevista i en retardarà l'inici de les obres.

Els dos milions restants previstos en el capítol d'inversions per al 2018 es destinaran bàsicament a projectes urbanístics, en bona part inclosos en la Llei de Barris, que es va prorrogar, però com a màxim s'haurà de completar el proper 31 de desembre. Entre les propostes que hi ha pendents de desplegar destaquen la construcció de l'ascensor al barri de la Rampinya per millorar l'accessibilitat d'un sector de molt pendent, apartat del centre, i on viu gent gran; diverses actuacions de millora i adequació de les lleres del Llobregat per obrir el riu al poble; i la reforma de la carretera de Berga entre els dos ponts, després del recent acord de l'Ajuntament amb la Generalitat per al seu traspàs.

Lligat a les reformes de la carretera, els pressupostos d'enguany a Sallent també inclouen el projecte de millora del passeig que va des de la zona dels Bombers fins a l'institut, per dignificar el tram sud de la carretera de Manresa a Berga al seu pas per l'interior del nucli. Finalment, un altre projecte destacat per al 2018 és la rehabilitació de la casa Torres Amat, com a aposta turística a l'entorn dels elements del Geoparc de la Catalunya Central. Com altres projectes d'aquest paquet, l'Ajuntament de Sallent haurà de fer front a la part on no arribin les aportacions a través dels fons europeus Fe- der.

Quant a novetats en aquest pressupost més enllà de les inversions, destaca un nou servei d'atenció a l'entorn domiciliari per atendre les persones amb més necessitats, l'aposta cultural per engegar l'equipament de Cal Car-rera i dotar-lo d'una programació estable, i anar desplegant el programa d'habitatge amb subvencions per a la rehabilitació d'immobles.

Paral·lelament, es continuarà treballant en el pla ocupacional Activa't i es reforçarà el projecte Turn On, entre d'altres.