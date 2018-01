El Govern central destina un ajut a rehabilitar l'ermita de Castellet

Sant Vicenç rebrà una injecció de prop de 140.000 euros del ministeri de Foment per poder impulsar el projecte de restauració del conjunt monumental de Castellet. Aquest ajut, que puja a 138.024,95 euros, va a càrrec dels fons que es generen per a l'1,5% cultural com a conseqüència de l'execució d'obra pública. Segons una nota feta pública pel ministeri, aquest import aniria destinat concretament a la rehabilitació estructural de l'ermita.

Dins d'aquest 1,5% cultural per a Catalunya, que en conjunt puja a 3,8 milions d'euros, també hi ha Veciana (Anoia), per la restauració i s'adequació del castell de Segur. El ministeri pagarà 25.002 euros, el 41,67% del pressupost.

L'Ajuntament de Sant Vicenç té un ampli projecte d'intervenció al turós de Castellet, que va començar a fer realitat ara fa dos anys amb l'enderroc de les instal·lacions annexes que es va considerar que desvirtuaven el conjunt monumental.

L'Ajuntament de Sant Vicenç va aprovar a principi de l'any passat un pla director que recull el conjunt d'actuacions que caldrà dur a terme per fer de Castellet un conjunt competament condicionat, embellit i visitable. Intervencions que s'ha calculat que tindran un cost global d'1,5 milions d'euros i que s'estima que caldrà gairebé una dècada per completar-les.

Entre d'altres, inclou treballs d'estabilització del turó i d'alguns dels elements que s'hi assenten; estudis arqueològics de la zona; la recuperació de la torre (que en el futur s'obrirà perquè sigui visitable i es pugui accedir fins a la part superior), i la rehabilitació de la casa de l'ermità.

També entre els treballs que s'han de fer en el futur hi ha l'estudi de la cisterna de sota l'ermita, que correspon a un antic temple preromànic, a l'antic castell o a alguna altra estructura, i la consolidació del petit temple; l'adequació del pati que hi ha situat entre la casa de l'ermità i la torre medieval; i la urbanització dels camins d'accés al conjunt, amb la construcció de murets, baranes, il·luminació i mobiliari urbà. El projecte també ha rebut l'ajut d'un fons europeu sobre la base d'un projecte turístic conjunt del Bages presentat pel Consell Comarcal.