El ple municipal de Cardona aprova per unanimitat demanar a l'Estat la declaració de zona catastròfica

El ple de l'Ajuntament de Cardona va aprovar per unanimitat dijous al vespre demanar a l'Estat espanyol que declari com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil (és la nova denominació de l'antic terme de zona catastròfica) les àrees malmeses pel tornado de diumenge passat. D'aquesta manera es fa oficial l'acord a què es va arribar conjuntament en una reunió, dimarts, amb l'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, tenint en compte que aquest municipi també va tenir destrosses.

Amb l'acord aprovat, l'Ajuntament de Cardona treballarà ara en la preparació dels informes que caldrà presentar al Govern espa-nyol, que és qui finalment haurà de decidir, a través d'una comissió tècnica, si accepta o no l'excepcionalitat dels fets.

El tornado de la matinada de diumenge va afectar una trentena d'edificacions (entre masies, granges i coberts) majoritàriament de Cardona, però també de Navès, i va ocasionar unes pèrdues valorades entre els 800.000 i el milió d'euros, segons les primeres estimacions.