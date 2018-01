Cardona acollirà l'assemblea que podria proclamar l'alcalde de Sallent president de l'ACM

Cardona serà la seu de l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis en què es produirà el relleu de Miquel Buch com a president de l'entitat. Relleu que pot tenir com a resultat que l'alcalde de Sallent, David Saldoni, es converteixi en el màxim dirigent d'una associació que agrupa els alcaldes de 931 municipis de Catalunya i que en els darrers anys ha tingut molt protagonisme en el procés en favor de la independència de Catalunya a través de la figura d'aquests batlles.

La que serà la dinovena assemblea de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques tindrà lloc el proper 20 de gener a l'auditori Valentí Fuster de Cardona i suposarà l'adéu del president Miquel Buch, que deixa el càrrec després d'haver-se acomiadat de l'alcaldia de Premià de Mar el 13 de desembre passat. En la mateixa assemblea ja s'escollirà el seu substitut, que, amb moltes opcions, podria ser David Saldoni. L'alcalde de Sallent ja va reconèixer ara fa poc més d'un mes (vegeu Regió7 de l'1 de desembre) la seva voluntat de postular-se a presidir l'entitat i en aquests moments, segons ha confirmat ell mateix a aquest diari, està portant a terme la recollida d'avals, la composició de la candidatura i la concreció del pla d'acció per poder-se presentar.

Les candidatures a la presidència s'hauran de presentar amb l'aval d'almenys 50 presidents d'ens locals associats, que han de ser de com a mínim 8 comarques diferents i de les quatre demarcacions territorials.

Cada president d'ens local només podrà avalar un candidat a la presidència. Les candidatures s'han de presentar amb 72 hores d'antelació a la celebració de l'assemblea. La candidatura ha d'estar formada per un màxim de 35 persones. De moment, cap candidat no ha presentat encara els avals i, tot i que en el seu moment també van sonar els noms com a altres possibles candidatures de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i del batlle de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, Saldoni no tenia constància que ningú més estigués recollint avals.

L'Assemblea és el màxim òrgan de govern de l'entitat municipalista i està formada per tots els ens locals associats. En l'acte del dia 20 a Cardona, a banda del comiat del president actual i de l'elecció proclamació del nou, també es farà un balanç de l'últim any de l'entitat i del mandat de Miquel Buch. Els mandats del comitè executiu, de la presidència i de la secretaria general són de quatre anys i s'ha de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a partir de la constitució dels ajuntaments.

A l'assemblea de Cardona, que començarà a les 10 amb la constitució de la mesa, també es farà la liquidació del pressupost del 2016 i l'aprovació del d'aquest any. A quarts de 12 tindrà lloc la presentació de candidatures i pels volts del migdia es procedirà a la votació. Un cop fet el recompte, es farà la proclamació dels resultats i la intervenció del president o presidenta elegit.