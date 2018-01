El Consell arranja l'accés a la planta de tractament d'aigua Bages-Llobregat, a Sallent

El Consell Comarcal del Bages ha finalitzat les obres de millora del camí d´accés a l´Estació de Tractament d´Aigua Potable (ETAP) Bages-Llobregat, al terme de Sallent, que presentava alguns problemes de transitabilitat pel fort pendent que té en alguns trams, especialment en èpoques de fred i pluges.

L´obra ha tingut un pressupost de 24.836, 87 euros, finançats íntegrament pel Pla Únic d´Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC), per bé que les tasques de direcció i contractació de l´empresa ajdudicatària han estat a càrrec del Consell Comarcal del Bages. Els treballs han consistit en diverses actuacions de millora de la plataforma, de les cunetes i de la rasant del camí, i a més, s´han formigonat els trams de màxim pendent, com també l´encreuament amb el torrent. S´han pavimentat 220 metres de camí, que suposen gairebé la meitat de la seva longitud.

Per al conseller comarcal de Territori i Medi Ambient, Ferran Estruch, «aquesta acció permet dotar el camí d´accés a l´ETAP d´un recorregut segur, accessible i plenament transitable per donar una resposta als usuaris de la via», i pren el compromís de continuar treballant amb altres administracions «per millorar la via pública del territori».