Sallent reconeix la figura de l'alcalde pedani de Cabrianes

El ple de l'Ajuntament de Sallent ha aprovat una moció de reconeixement de la figura de l'alcalde pedani de Cabrianes. Tot i que la pedania d'aquest nucli urbà no està formalment constituïda, per costum el càrrec ha estat designat d'aquest forma des de principi del segle XX. Ara, el consistori ha reconegut formalment l'alcalde pedani, càrrec que han ocupat 15 persones des de la seva creació.

Amb aquesta moció, el ple de l'Ajuntament ha donat suport a l'acord adoptat el 30 de novembre passat per l'Òrgan Territorial de Participació (OTP) de Cabrianes, que va aprovar per unanimitat el conjunt de normes internes reguladores de la figura de l'alcalde pedani de l'agregat, ja que fins aleshores aquesta figura no estava dotada de regulació.

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha explicat que s'han fet «unes normes perquè fins ara funcionava per usos i costums» i, d'aquesta manera, «reconeixem la figura amb unes funcions».

Per la seva banda, l'actual alcalde pedani de Cabrianes, Oriol Ribalta, ha valorat molt positivament l'acord del consistori i considera que «és un petit pas més en el reconeixement de l'autonomia i els trets diferencials de Cabrianes». Ribalta creu que amb l'aprovació del nou reglament «queden molt més delimitades les seves funcions perquè hi ha competències que potser no estaven explicitades, o que el ple de l'Ajuntament no tenia presents, i ara queden reconegudes».

La moció de reconeixement de l'alcalde pedani es va aprovar per unanimitat i, per a Ribalta, això «és un símptoma que l'Ajuntament de Sallent ha entès l'autonomia que mereix Cabrianes i que s'ha guanyat a pols. Tot i que podria tenir més competències, és una manera de veure com els regidors del ple entenen que Cabrianes funciona d'una manera relativament a part».

Abans de la creació de l'Òrgan Territorial de Participació (OTP), l'alcalde pedani de Cabrianes era l'interlocutor únic entre els veïns i l'Ajuntament de Sallent. L'any 1979, amb la constitució de l'Associació de Veïns de Cabrianes, la interlocució dels cabrianesos amb l'Ajuntament de Sallent va quedar repartida en aquests dos ens, tenint en compte, però, que l'entitat veïnal representa els seus associats i l'alcalde pedani tots els cabrianesos i cabrianeses.

L'any 2008, amb la constitució de l'OTP de Cabrianes, un govern autònom local amb certes competències delegades pel ple de l'Ajuntament de Sallent, la representació dels veïns de Cabrianes també l'ostenta el president/a de l'OTP, que és un regidor de l'Ajuntament de Sallent del partit més votat a la mesa de Cabrianes, actualment Pilar Sala, d'ERC. Amb tot, es va creure convenient mantenir la institució de l'alcalde pedani de Cabrianes, per la seva llarga història i per les funcions específiques que encara té.

El reconeixement de la figura de manera oficial també s'ha fet necessari pels canvis en el Patronat de la Fundació Antònia Soler, arran de la mort del rector de la parròquia de Cabrianes, el març passat, amb la qual cosa l'alcalde pedani ha passat a ser patró de fet d'aquesta fundació tal com preveuen els seus estatuts.

Les normes internes reguladores de la figura de l'alcalde pedani estableixen que pot optar a ser candidat «qualsevol persona major d'edat que estigui registrada al cens de Cabrianes» i que serà alcalde el candidat que obtingui almenys el 5% dels vots del cens. Entre les competències que s'estableixen, hi ha la d'ostentar la representació del poble de Cabrianes amb caràcter institucional, comunicar a l'Ajuntament de Sallent les propostes i suggeriments que traslladin els veïns i vetllar per les bones relacions entre les diferents entitats cíviques i culturals del poble.

L'alcalde pedani s'elegeix coincidint amb les eleccions municipals i només podrà ocupar el càr-rec dues legislatures consecutives, però transcorreguts 4 anys del darrer mandat podrà tornar a presentar una nova candidatura.