Sant Fruitós eliminarà barreres arquitectòniques en 13 punts

Sant Fruitós suprimirà les bar-reres arquitectòniques que hi ha en 13 punts. En la majoria dels espais es rebaixaran les voreres on no hi ha baixadors i en algun d'ells s'alçarà la calçada. Els punts que es milloraran són al carrer Ramón y Cajal amb amb els d'Albéniz, Cervantes i Eugeni d'Ors; al carrer Arquitecte Gaudí cantonada amb els carrers Albéniz, Cervantes i Germán Duran; l'avinguda Bertrand i Serra amb Jacint Verdaguer; el carrer Rius i Taulet amb el de General Prim; al carrer Casajoana amb l'avinguda Joan Sanmartí, l'avinguda Sant Joan amb el carrer Eugeni d'Ors i amb la plaça Alfred Figueras, i el carrer Germán Duran cantonada amb el carrer de la Pesca.