Sant Fruitós instal.larà fanals amb energia solar al camí Ral

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages instal·larà els fanals que funcionen amb energia solar en al tram del camí Ral que va de la Sagrera al polígon Riu d´Or amb el pressupost municipal per aquest 2018.

El consistori havia anunciat la instal·lació d´aquests aparells amb l´ajut d´una subvenció que oferia la Diputació de Barcelona però finalment l´ens supramunicipal ha desestimat la petició que es va tramitar durant el 2016. Tot i això, l´equip de govern considera aquesta actuació com a prioritària i l´executarà al llarg d´aquest any amb la partida del pressupost destinada a l´arranjament del camí Ral entre el nucli de Sant Fruitós de Bages i La Rosaleda. Paral·lelament el consistori va tornar a demanar l´ajut econòmic que ofereix la Diputació de Barcelona pel 2017 en aquest mateix sentit.

La il·luminació d´aquest tram del camí es considera necessària ja que és un recorregut amb força concurrència de vianants i ciclistes pel fet que és un camí de connexió entre els polígons comercials de la zona i els barris amb el nucli urbà.

Després d´estudiar les característiques de la zona, els tècnics municipals han considerat que l´opció més idonia per tal d´il·luminar aquest punt és la instal·lació fanals fotovoltaics autònoms que permetran estalviar els treballs d'obra civil que caldria executar a la zona així com les pròpies canalitzacions i cablejat de conneixó per aquest tram que actualment no està urbanitzat i per tant no hi arriben els diferents serveis.