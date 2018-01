Súria talla aquesta setmana el carrer Diputació per les obres de reasfaltatge

El carrer Diputació de Súria quedarà tallat al trànsit de vehicles entre avui i dimecres, a causa del reasfaltament que es portarà a terme en aquesta via del centre urbà. La mesura també afectarà els garatges i places d'estacionament dels edificis ubicats en aquest carrer i en el tram central del carrer Vilanova, ja que els vehicles tampoc no hi podran entrar ni sortir. Aquesta és la darrera de les actuacions que es porten a terme en diferents punts del centre urbà des del mes de novembre passat, després de la semaforització de l'entorn de la plaça Clavé i la transformació del carrer Vilanova en zona de vianants. A conseqüència del tall de trànsit, tampoc no es podrà accedir al carrer Diputació des de l'avinguda de l'Ajuntament ni des de la carretera de Balsareny, els dos únics accessos viaris al carrer tallat. Mentre es facin les tasques de reasfaltament, tot el trànsit que circuli per l'avinguda de l'Ajuntament haurà de passar pel carrer Montserrat.