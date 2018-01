Un veí de Navarcles guanya 68.000 euros de La Primitiva amb una combinació habitual

Un veí de Navarcles ha aconseguit un premi de segona categoria de prop de 68.000 euros en el sorteig de La Primitiva de dissabte, gràcies a una combinació múltiple que utilitza habitualment des de fa temps i que va ser consignada a l'administració que hi ha al poble, situada a la plaça de la Vila. En el sorteig de dissabte no hi va haver cap butlleta encertant de categoria especial (sis encerts més el reintegrament), ni de primera categoria (sis encerts). Sí que hi va haver quatre butlletes de segona categoria (cinc encerts i el complementari), una de les quals la validada a Navarcles.

La responsable d'aquesta administració, Isabel Moreno, expressava aquest dilluns la seva satisfacció pel fet que hagi pogut consignar un premi important, i també pel fet que hagi recaigut en un veí del poble que és un client habitual. Sense donar-ne el nom, Moreno ha detallat que el premi l'ha aconseguit amb una combinació múltiple (juga amb vuit xifres, la qual cosa suposa que posa en joc un total de 28 apostes) que utilitza des de fa temps, per als dos sorteigs setmanals de La Primitiva i sempre repetint els mateixos números. El fet que utilitzi aquest mètode fa que la quantia econòmica que rebrà d'aquest premi sigui el resultat de diferents combinacions. Obté un premi principal per l'encert de cinc números més el complementari; també per dos encerts de cinc xifres; per quinze combinacions de quatre encerts; i per deu de tres.

La responsable de l'administració de Navarcles ha detallat dues anècdotes més d'aquest premi. D'una banda, que el seu afortunat és "un enamorat del número 13" i, tot i que aquesta xifra no forma part de la combinació, el sorteig que l'ha agraciat és el del 13 de gener. L'altra anècdota és que aquesta setmana el titular de la butlleta, per motius personals, no podia anar a tramitar-la. Però per no perdre el costum i l'oportunitat ho va demanar a un familiar. I la sort l'ha somrigut.