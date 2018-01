David Saldoni formalitza la seva candidatura per poder presidir l'ACM

L´alcalde de Sallent, David Saldoni, ja ha presentat la seva candidatura amb els avals corresponents per a la presidència de l´Associació Catalana de Municipis, en substitució de l´exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, que el novembre passat ja va anunciar que plegaria. L´assemblea per escollir el nou president se celebrarà aquest dissabte a Cardona.

El mateix Saldoni ha fet pública l´entrega dels avals amb un missatge al seu compte de Twitter, on explica que «he presentat candidatura a la presidència de l´ACM per seguir amb el bon treball fet per Miquel Buch. Espero comptar amb el suport dels ajuntaments!». Saldoni es postula clarament com a nou president de l´ens, tenint en compte que el termini per formalitzar la inscripció s´acaba aquest dimecres, i de moment no n´hi ha cap més. Ell mateix tampoc té constància que n´hi hagi cap altra.

L´ACM agrupa alcaldes de 931 municipis de Catalunya, i l´assemblea és el seu màxim òrgan de govern i està integrada per tots els ens associats. La dinovena assemblea de l'entitat municipalista se celebrarà aquest dissabte a l´auditori Valentí Fuster de Cardona a partir de les 10, amb la constitució de la mesa, la liquidació del pressupost del 2016 i l´aprovació del d´aquest any. Cap a quarts de 12 tindrà lloc la presentació de candidatures, es procedirà a la votació.