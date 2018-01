Ensenyament recorrerà la sentència que l'obliga a pagar ajuts a llars d'infants

Els ajuntaments de Castellbell i el Vilar i del Pont de Vilomara hauran d'esperar per cobrar els ajuts per a llars d'infants que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha determinat que la Generalitat ha de fer efectius a una trentena d'ajuntaments (entre els quals els dos del Bages) que en el seu moment van presentar un recurs contenciós administratiu contra l'aturada d'aquestes prestacions.

El departament d'Ensenyament presentarà recurs contra aquesta sentència –que Regió7 va avançar i de la qual informava en l'edició de dissabte–, que ordena el pagament de 1.300 euros per alumne de tres cursos (2012-13, 2013-14 i 2014-15). La conselleria té previst esgotar les vies legals i esgrimeix que, malgrat la situació de crisi econòmica d'aquests anys, no s'han deixat mai desateses les escoles bressol en prestacions econòmiques.

Fonts del departament han argumentat que la situació que va motivar el contenciós interposat per diferents consistoris va ser que l'Estat va deixar d'aportar entre 2011 i 2012 «més de 73 milions a l'etapa de 0 a 6 anys», que aportava fins aleshores. Davant d'aquesta situació, expliquen les mateixes fonts, «es va haver de buscar una nova via de finançament. I aquesta via es materialitza a través de l'acord a què es va arribar amb les diputacions, que se'n van fer càrrec». Per aquest motiu, el departament sosté que «les llars no van quedar desateses», i concreta que des del 2012 «s'aporten més de 35 milions d'euros anuals, aproximadament».

Fonts de la Generalitat també han posat en relleu que el conflicte arrenca «d'una època de contenció econòmica a la Generalitat, en què el departament d'Ense-nyament va haver de prioritzar partides com els pagaments de les nòmines dels docents o les beques menjador».

Tal com ja va informar aquest diari, la sentència que ara recorrerà la Generalitat donava resposta a un contenciós que 25 ajuntaments catalans van interposar el maig del 2015 en contra de les resolucions dictades per la conselleria en què desestimava els requeriments que li feien aquests consistoris per cobrar les subvencions per les escoles bressol municipals que el Govern català havia fixat l'any 2011. Subvencions que fa cinc anys va deixar de fer efectives. El TSJC els reconeix aquesta demanda, argumentant que la Generalitat va subscriure el 19 de novembre del 2010 amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis un acord marc «referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d'infants de titularitat de les corporacions locals». Un acord del qual transcriu els apartats més rellevants, com ara el que diu que «el departament d'Educació contribuirà al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars d'infantils» i que durant el curs 2010-2011 «l'import establert per al finançament del sosteniment d'aquestes places serà de 1.800 euros per alumne», mentre que per al curs següent (2011-2012), aquests ajuts es van fixar en 1.300 euros. També reflecteix en la sentència que a partir del curs 2012-2013 i durant els dos següents «l'administració demandada va deixar de subvencionar les places de llars d'infants de referència». Castell-bell calcula que ha de cobrar 148.000 euros, i el Pont, 74.000.