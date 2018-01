Una subhasta adjudica l'espai de l'antiga Dresca de Navarcles després de deu anys d'inactivitat

Han calgut deu anys d'espera des que es va aturar l'activitat, però finalment els terrenys del recinte fabril de l'antiga Dresca de Navarcles han trobat comprador. Després de diversos intents fallits, aquest gener s'ha tancat l'anhelada subhasta que dóna uns nous propietaris al solar «i uns interlocutors a qui podrem exigir que ho mantinguin net i endreçat», apunta l'alcalde, Llorenç Ferrer, fart dels problemes que sovint generava aquest espai com a conseqüència del seu estat d'abandonament.

Els terrenys de l'antiga Dresca ocupen un espai de 55.000 metres quadrats a tocar del centre urbà que es troben en desús des que el 2008 va tancar portes l'última empresa que hi havia. Va fer fallida, i part dels terrenys van passar a mans del Banco Popular Español, que ha estat un dels creditors cocursals de la subhasta juntament amb el Grup Tèxtil Dresca. El solar conté encara una altra petita parcel·la que en el seu dia va adquirir un particular com a liquidació d'un deute pendent amb l'empresa, a qui havia fet un préstec que no hauria pogut retornar.

Aquesta parcel·la, de moment, encara no ha sortit a subhasta però tota la resta dels terrenys sí que s'hi van portar. S'ha celebrat al Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona, que no ha fet públic el nom dels adquirents, i per ara l'Ajuntament tampoc no té confirmat oficialment qui són els nous titulars, tret del petit hort de Santa Margarida, de 152 metres quadrats i ara convertit en un camí d'accés per a pescadors al riu, que s'ha quedat el mateix consistori per 1.001 euros. Ho ha acabat comprant l'Ajuntament amb la voluntat de preservar aquest camí «i evitar problemes» en el supòsit que s'ho hagués quedat algú altre i hagués utilitzat aquests terrenys amb alguna altra finalitat.

Aquesta parcel·la és un dels quatre lots amb què es va dividir la subhasta, i que s'han venut separadament fins a obtenir una suma total d'1.796.728 euros. Un dels lots el formava una nau industrial de 1.400 metres quadrats situada en una porció de terreny de poc més de 2 hectàrees, i que s'ha adquirit per 1.194.065,1 euros. Un segon lot correspon a uns terrenys de prop de 12.000 m2 en què hi ha edificada una nau de tintoreria de diverses plantes, i pels quals s'han obtingut 585.663,55 euros. El tercer correspon al ter-reny de l'antic hort, i l'últim és un habitatge de 70 metres quadrats que dóna a la carretera de Talamanca, i pel qual s'han pagat 15.999 euros.

L'Ajuntament, més tranquil

L'Ajuntament de Navarcles celebra que finalment aquests terrenys s'hagin pogut subhastar. Continuaran sent de propietat privada «i ja veuran què hi faran, però com a mínim ara tindrem uns interlocutors a qui poder-nos adreçar i els demanarem que ho mantinguin en unes bones condicions», apunta l'alcalde.

I és que, al llarg d'aquesta dècada, i especialment aquests darrers anys, aquests terrenys han tingut diversos episodis d'incidències com a conseqüència del seu abandonament. L'últim va ser el novembre passat, en què va cremar el sostre d'una de les naus abandonades, en el que va ser el sisè incendi en només mig any. En aquest sentit, l'Ajuntament havia lamentat diverses vegades la falta d'interlocutors vàlids amb qui poder acordar mesures de manteniment del solar, que s'havia convertit en un niu de brutícia al mig del poble, fins i tot amb riscos que algú prengués mal. Com a Ajuntament «nosaltres no hi podíem fer res» perquè no són de titularitat pública, i difícilment es podia exigir res als bancs, perquè més que propietaris eren els creditors concursals dels terrenys.

L'altra cara de la moneda és que la subhasta «s'ha tancat molt per sota del preu que es pensava que es trauria el 2008 amb la venda dels terrenys», apunta Ferrer, i lamenta que «qui n'haurà sortit perjudicat són els antics treballadors perquè aquests diners primer de tot cobreixen els bancs». I és que la quantitat total del que se subhastava tenia un valor de taxació de 2.044.821,97 euros, però al final haurà sortit per 1.796.728.