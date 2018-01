El Bo-Bo de Monistrol incorpora per primer cop una parella de divorciats

L'Associació de Sant Sebastià va aprovar, el 2016, uns nous requisits més flexibles per ser administrador de la festa i ballar la tradicional dansa del Bo-Bo de Monistrol de Montserrat. Amb la nova normativa, a les llistes de balladors casats també hi tenen cabuda els separats, divorciats o vidus. D'aquesta manera, qualsevol persona que hagi estat casada alguna vegada a la seva vida pot representar la figura de l'abat i el batlle (fins ara reservat a parelles casades), un fet que es donarà per primer cop a la història de la dansa aquest dissabte. És el cas de Noemí Iglesias, que va ser escollida administradora (o pabordessa) batlle, i que tindrà una parella de ball també divorciada.

L'entitat va canviar els requisits amb l'objectiu de mantenir l'essència de la festa però amb «una mentalitat més oberta i actual» i amb la confiança que aquesta reforma augmentés la llista de socis susceptibles de ser elegits administradors (balladors). Una altra de les novetats que es van incorporar és que els balladors casats poden escollir la parella que vulguin i no ha de ser necessàriament el seu cònjuge, com s'havia fet sempre.

El president de l'Associació de Sant Sebastià, Joan Pozo, reconeix que amb el reglament tradicional el ball «estava molt encotillat» perquè «a la societat antiga o eres solter o casat» però ara la realitat ha canviat i els criteris s'han adaptat als nous temps. L'entitat té prop de 300 socis amb dues categories: els protectors, que contribueixen a la festa amb una aportació econòmica anual, i els susceptibles de ser administradors de la festa (balladors), que entren en un sorteig. Dins d'aquest grup hi ha una llista de socis solters i una altra de casats. Entre els solters s'escull l'administrador segon (prior), i d'entre els casats, l'administrador primer (abat) i el tercer (batlle).

El ball del Bo-Bo es farà aquest dissabte a les 8 del vespre i els administradors de la festa d'enguany, que protagonitzaran la dansa amb les seves parelles, seran Cristina Vall (abat), Maria Claret (prior) i Noemí Iglesias (batlle).

La Festa de Sant Sebastià, que comença divendres, incorpora aquest any la representació teatral de l'antiga tradició de les esquellotades i fum, que es feien als vidus que es casaven en segones núpcies. Els fets es remunten al segle XIX, quan els administradors feien pagar un impost als vidus que es tornaven a casar per cobrir les despeses de la festa. Si aquests s'hi negaven es tocaven esquellots davant de casa seva fins que es cobrava. En cas de no fer-ho se'ls omplia la casa de fum. Si tot i així, encara no pagaven «hi havia permís de l'Ajuntament per entrar a la casa i sostreure objectes de valor per vendre'ls a la plaça del Bo-Bo i amb els diners pagar la festa», diu Pozo.

Emmirallant-se en aquesta tradició, aquest divendres, a 3/4 de 10 vespre, s'incorporarà una cercavila que recordarà les antigues esquellotades amb la participació de diferents veïns del municipi i els tabalers de la Colla de Diables Els Tronats. «Anirem a les cases de tres parelles de vidus simbòliques i al final cediran i convidaran a beure, a l'estil d'un cercatasques», explica el president de l'associació. Amb aquesta activitat, es vol donar un aire «desenfadat a la festa, que és molt cerimoniosa, per enganxar la gent jove».

L'associació repetirà diumenge la Festa de les Santes Relíquies, recuperada l'any passat i que històricament se celebrava el 21 de gener, l'endemà de la festa patronal. La festivitat segueix un patró similar a la de Sant Sebastià i el ball del Bo-Bo i inclou la passada per recollir els administradors, l'ofici, el cant dels goigs, vespre i balls.