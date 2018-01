Sant Fruitós instal.larà videovigilància a diferents punts del municipi

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat que instal·larà equips de videovigilància en diferents punts del municipi per augmentar-hi la seguretat. Segons han detallat fonts municipals, seran càmeres que disposaran d'un sistema de lectura de matrícules dels vehicles.

Aquest sistema de vigilància estarà vinculat a una base de dades on consten aquells vehicles presumptament implicats en fets delictius. Això permetrà que cadascuna de les càmeres instal·lades identifiqui i reconegui la placa i s´activi immediatament un avís a la policia en cas que algun d´aquests vehicles passi per la zona. En paral.lel, aquest mateix sistema permetrà que els agents de la Policia Local de Sant Fruitós puguin ampliar la seva pròpia base dades, "la qual cosa permetrà fer actuacions més precises en cas d'incidències".

L'objectiu d'aquest pla, que s'activarà d'aquí a uns mesos, és que aquest sistema actui alhora com a mesura dissuasiva per la presencia de càmeres, però també com a eina d'investigació ja que permetrà visualitzar les imatges enregistrades en cas de robatoris. El consistori té previst implantar aquest sistema a partir de la tardor en diferents zones del municipi i, en funció dels resultats obtinguts, ampliar-lo a d´altres punts.

Fonts municipals també han posat en relleu que el cos de la Policia local de Sant Fruitós de Bages ja ha iniciat converses amb altres policies locals de la zona per tal d´estudiar la possibilitat d´implantar aquest sistema de forma mancomunada, tal i com ja es fa amb d´altres iniciatives.

Les mateixes fonts destaquen que ja hi ha Ajuntaments catalans que han posat en pràctica aquest sistema fa un temps i que n'ha obtingut bons resultats. N'ha posat d'exemple el cas de Platja d´Aro, que ja el va implantar el 2014 i que "amb un any van rebaixar en un 50% els casos de robatoris en domicilis passant dels 60 del 2014 als 32 de l´any 2015".