L'alcalde del Pont de Vilomara anuncia que no es tornarà a presentar el 2019

L´actual alcalde del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, no continuarà després d´aquest mandat. Aquest dimecres ho ha anunciat a l´assemblea de militants de l´Agrupació del PSC del Pont de Vilomara que no es presentarà com a candidat a l´alcaldia en les properes eleccions municipals del 2019 i que «m´apartaré de la primera línia de la política». Els socialistes tenen un feu històric al Pont de Vilomara, primer amb el popular Evaristo de la Torre, i en la darrera dècada amb Cecilio Rodríguez.

Assegura l´actual alcalde del Pont que «aquesta és una decisió meditada i que tinc decidida des de juny del 2014». En un comunicat d´anit, afirma que «vaig afrontar les eleccions municipals del 2015 amb la decisió presa que serien les últimes on seria cap de llista», i afegeix que «sempre he pensat, per convenciment personal, que estaria un temps limitat en aquest càrrec i quan acabi aquesta mandat portaré 12 anys com a alcalde».

Cecilio Rodríguez manté el compromís de treballar fins a final de mandat i no preveu fer un relleu en aquests moments. «Continuaré treballant –assegura– fins a final de legislatura en el projecte col·lectiu que va rebre la confiança dels nostres veïns. I ho faré amb la mateixa dedicació i il·lusió amb què ho he fet fins ara, conjuntament amb el nostre equip de govern, i amb la mà estesa a la resta de grups municipals cosa que ens ha portat a col·laborar amb tots ells durant aquest mandat».

El batlle del Pont destaca com un dels valors de la seva tasca al capdavant de l´Ajuntament que «malgrat disposar de majoria absoluta, hem dialogat i pactat grans acords com els pressupostos i les ordenances amb tots ells en algun moment o un altre».

En un repàs al seu pas per l´Ajuntament, recorda que «han sigut anys molts complicats». Tant a l´inici, «en haver d´agafar el relleu d´un referent com l´Evaristo [de la Torre] i més d´una manera tan traumàtica després de la seva mort», com més endavant en haver d´afrontar la situació derivada de la crisi econòmica. «Fent una mirada enrere puc dir, amb orgull, que crec que (conjuntament amb els equips de persones que m´han acompanyat durant aquest temps) que hem pogut superar aquestes dificultats», assegura.

Rodríguez també recorda que «quan vaig assumir l´alcaldia érem el poble amb l´índex d´atur més alt de tota la comarca» i que «després de potenciar l´àrea d´ocupació i empresa a través de diverses accions i polítiques hem passat a ser el desè municipi en taxa d´atur en l´actualitat».

En una nota de premsa enviada anit als mitjans, l´encara alcalde repassa el seu mandat i explica que «durant aquest temps, malgrat la crisi econòmica, hem reduït l´endeutament de l´Ajuntament alhora que multiplicaven per vuit els recursos destinats a serveis socials per ajudar els veïns/es a superar les dificultats derivades de la crisi. Hem dotat el poble de nous equipaments, espais i serveis com el Centre de Dia, la Casa de la Cultura, el Casal de la Infància, la instal·lació de la gespa artificial i els nous vestidors al camp de futbol, la urbanització del Parc de la Pau, l´ampliació de la biblioteca, de l´escola i de l´escola bressol, l´adequació de l´entorn de Matadars i de la carretera a Manresa, entre moltes altres actuacions. El Pont, amb Mura i Talamanca, té grans oportunitats per desenvolupar projectes d´un potencial enorme derivat del Pla Director de les Tines».

I clou el comunicat afirmant que «moltes vegades s´ha dit que el més difícil en política és saber marxar. Jo prenc aquesta decisió des de la més ferma de les conviccions, però sense voler donar lliçons a ningú».