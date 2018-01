La Festa dels Romeus de Monistrol renova les representacions teatrals

La festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat arribarà els dies 27 i 28 de gener a la seva sisena edició totalment renovada. Noves escenes i nous personatges narraran l´arribada de la pesta i el vot de poble, però amb un context més ampli amb l´objectiu de traslladar el poble a la quotidianitat del segle XVI, època en la qual s´emmarquen els fets històrics de Romeus, que té lloc el cap de setmana posterior a la Festa de Sant Sebastià.

La festa convidarà el visitant a viatjar en la història i convertir-se en un romeu que visita la vila en el seu pelegrinatge. L´objectiu és submergir-lo en el Monistrol del segle XVI, l´època en que reapareix la temuda pesta, i quan es construeixen les esglésies de Sant Pere a Monistrol i de Santa Maria a Montserrat, uns fets que van marcar la història del poble.

Enguany, hi haurà una important renovació de les representacions teatrals que es fan al casc antic de la vila, sota la direcció artística de Pepo Flores i amb els guions i la dramatúrgia de Joan Pozo. En aquest sentit, el burg, les representacions del vot de poble i dels efectes de la pesta incorporen nous personatges i nous formats escènics. Segons Flores, «hem volgut traslladar a tothom al segle XVI perquè es puguin veure les feines de l´època i com era la gent». Tot plegat, gràcies a un important treballa de recerca.

En aquesta línia, el responsable dels guions, Joan Pozo, assegura que «s´ha intentat seguir un criteri molt historicista» amb personatges que tenen noms reals de l´època. Destaca també el vessant educatiu de la festa que pretén «ensenyar l´origen de la celebració de Sant Sebastià». Romeus manté escenes com a l´arribada de l´abat o les obres del temple però n´incorpora de noves com les protag0nitzades pel gremi dels paraires o el personatge del Mostassaf.

En total, hi haurà una quarantena d´activitats, el doble que en l´edició passada, que durant les dues jornades de la fira ompliran els carrers de músics, romeus, metges de la pesta, predicadors, endevinadors, malalts i tollits o mostres d´oficis, entre altres.



Un recorregut guiat

El recorregut guiat de El Miracle és una altra de les novetats que incorpora la programació de Romeus. A banda de les escenes que s´aniran repetint al llarg de tot el dia, tant dissabte com diumenge, a les tardes el públic assistent podrà gaudir, en grups de 30 a 35 persones, d´un recorregut guiat de mitja hora pels carrers històricament més emblemàtics del Monistrol medieval. Per poder gaudir d´aquest recorregut caldrà apuntar-se al Punt d´Informació ubicat a la Plaça de la Font Gran.

La festa també permetrà conèixer nous racons del municipi com el pati de Can Pla i una altra de les novetats d´aquest any és la renovació de l´espectacle de cloenda, que s´avança una hora i es farà a les 7 de la tarda. També canvia d´ubicació i es farà a la plaça de la Font Gran amb l´espai de Can Cavaller com a protagonista. Serà un espectacle metafòric que destacarà per la seva vistositat, amb elements de pirotècnia i foc. Amb tots aquests canvis, tal com apunta l´alcalde de Monistrol, Joan Miguel, «fem un pas endavant».