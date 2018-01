L'alcalde de Sallent presenta els avals per ser president de l'ACM

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ja ha formalitzat la seva candidatura, amb la presentació dels avals corresponents, per optar a la presidència de l'Associació Catalana de Municipis, en substitució de l'exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, que el novembre passat ja va anunciar que plegaria. L'assemblea per escollir el nou president se celebrarà aquest dissabte a Cardona, tal com ja va informar i gairebé amb tota seguretat la seva serà l'única candidatura, com ja va informar Regió7 en l'edició de dissabte, tot i que avui és el darrer dia perquè els alcaldes que vulguin optar a la presidència puguin presentar els seus avals.

El mateix Saldoni ha fet pública l'entrega dels avals amb un missatge al seu compte de Twitter, on explica que «he presentat candidatura a la presidència de l'ACM per seguir amb el bon treball fet per Miquel Buch. Espero comptar amb el suport dels ajuntaments!».

Per formalitzar la seva candidatura, Saldoni havia de recollir l'aval d'almenys 50 presidents d'ens locals associats, que han de ser de com a mínim 8 comarques diferents i de les quatre demarcacions territorials. L'ACM agrupa alcaldes de 931 municipis de Catalunya, i l'assemblea és el seu màxim òrgan de govern i està integrada per tots els ens associats.

L'assemblea d'aquest dissabte es farà a l'auditori Valentí Fuster a partir de les 10, amb la constitució de la mesa, la liquidació del pressupost del 2016 i l'aprovació del d'aquest any. Cap a quarts de 12 tindrà lloc la presentació de candidatures i es procedirà a la votació. Un cop fet el recompte, es farà la proclamació dels resultats i la intervenció del president o presidenta elegit.