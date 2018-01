L'alcalde de Sallent serà proclamat president de l'ACM

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, serà escollit aquesta setmana com a nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Tot i que el procés de votació i proclamació es farà dissabte vinent en una assemblea que l'entitat municipalista celebrarà a Cardona, ara ja es pot donar per fet amb totes les garanties que serà així.

I és que aquest dimecres a les 10 del matí ha finalitzat el periode perquè els associats que vulguessin optar a la presidència presentessin els avals necessaris per formalitzar la candidatura. I en l'acabament del termini l'únic que les ha presentat ha estat el batlle de Sallent que, tal i com ja va explicar Regió7, s'apuntava que seria l'únic candidat i que ja dilluns va complir amb el requisit.

Saldoni substituirà en el càrrec Miquel Buch, que ha hagut de deixar la presidència ja que el desembre passat va deixar de ser alcalde de Premià de Mar.

En el moment de presentar els avals, David Saldoni va fer un missatge al seu compte de twitter, acompanyada d'una imatge, en que deia que "he presentat candidatura a la presidència de l'ACM per seguir amb el bon treball fet per Miquel Buch. Espero comptar amb el suport dels ajuntaments!".

Per formalitzar la seva candidatura, Saldoni havia de recollir l'aval d'almenys 50 presidents d'ens locals associats, que han de ser de com a mínim 8 comarques diferents i de les quatre demarcacions territorials. L´ACM agrupa alcaldes de 931 municipis de Catalunya, i l´assemblea és el seu màxim òrgan de govern i està integrada per tots els ens associats.

Saldoni és alcalde de Sallent des del 2011, Ajuntament del qual ja n'era regidor en anteriors mandats, i va ser membre de l'Executiva del PDeCAT com a responsable de l'àmbit local.