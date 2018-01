Navarcles deixa buit d'aigua el llac perquè els fangs que hi ha al fons es vagin assecant

El llac de Navarcles ofereix una imatge inusual. Ara mateix està pràcticament buit i l'aigua ha deixat pas al llot que s'acumula al fons, que ha quedat al descobert juntament amb restes d'arbres arrossegats temps enrere pel cor-rent i elements aliens a aquest espai, com per exemple un parell de tanques.

L'Ajuntament ja ha portat a terme l'operació de buidatge d'aquest emblemàtic espai de lleure situat al tram final del riu Calders amb l'obertura de la comporta que hi ha al mig de la presa, i amb l'ajut de l'Agrupació de Pescadors de Navarcles i del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per a la captura i preservació dels peixos. El motiu d'aquesta imatge gens habitual és portar a terme una operació de neteja d'aquest fons, tal com ja va avançar Regió7, per recuperar profunditat en un espai fluvial que amb el bon temps té molta activitat.

Ara, es calcula que caldrà deixar passar un parell de mesos perquè aquests fangs que amb els anys s'han anat acumulant al fons i que es volen treure s'assequin, i serà llavors quan se'n començarà la retirada. Mentrestant, es portarà a terme el concurs públic per adjudicar l'empresa que acabarà realitzant els treballs de buidatge de la terra. La previsió és tornar a tenir el llac ple al mes d'abril per tal que de cara a la primavera i l'estiu s'hi puguin reprendre les activitats.

Aquesta no serà la primera vegada que el llac de Navarcles es buida per tal de treure'n el fang. Una operació similar es va fer entre els mesos de febrer i març de l'any 2006. Aquella vegada els treballs de neteja del fons del llac van permetre que l'espai fluvial recuperés prop d'un metre de fondària amb la retirada de llots.

En aquests mesos previs, l'Ajuntament ja ha dut a terme les analítiques corresponents per veure la qualitat de les terres i comprovar que els fangs són inerts i no generen cap problema de contaminació, perquè en funció dels resultats s'han de traslladar a un lloc o un altre.

Inicialment, és previst traslladar la terra que s'extregui del llac un cop eixuta a l'abocador de Manresa, no com a deixalla sinó per ser utilitzada per a les seves necessitats.

D'altra banda, per fer el buidatge de l'espai fluvial el consistori ja va demanar els permisos corresponents a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ja que també és necessari dur a terme un pla de salvament dels peixos.

El llac de Navarcles és una presa del riu Calders i, amb el pas del temps, s'omple de terra i de sediments, de manera que al final hi ha poca aigua i molta terra. Des de la reforma integral que s'hi va dur a terme fins al 1996 s'ha convertit en una àmplia zona verda per passejar-hi, pescar o practicar activitats d'aventura.