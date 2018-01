Monistrol reobrirà l'església afectada per l'incendi pels actes de Sant Sebastià

La parròquia de Sant Pere de Monistrol de Montserrat treballa contra rellotge per tenir a punt l'església per acollir els actes de la festa major d'hivern, que se celebren a partir de demà en honor de sant Sebastià, patró del municipi, després de l'incendi de fa una setmana. El foc, tal com va explicar Regió7, va afectar les portes i el sostre del cancell, a l'entrada del temple. Un cop neta, l'església ja podrà reprendre la seva activitat habitual.

El cap de setmana passat, l'església va estar tancada i els actes religiosos es van traslladar a la capella de les monges de l'escola Fedac. A partir de demà, però, quan arrenquen les festes patronals del municipi, el temple ja estarà net i en condicions per acollir els actes, segons han informat fonts de la parròquia. En aquests moments, s'estan valorant els danys per calcular el cost de la restauració de les portes del cancell que es van cremar i de repintar el sostre. Les portes principals, que van quedar fumades, no estan afectades.

Tot i que inicialment es va apuntar que el foc podria haver-se originat per una avaria elèctrica en el pessebre que hi havia a l'entrada del temple, des de la parròquia es mostren curosos a l'hora de parlar de les possibles causes i estan a l'espera dels informes que les poden determinar.

L'incendi es va declarar quan tot just faltava una setmana per a l'inici de la festa major d'hivern, quan hi ha una gran activitat a la parròquia amb actes que poden arribar a reunir entre 200 i 300 persones. Aquest divendres, a 2/4 de 9 del vespre, l'església acollirà les completes i l'acte sacramental. Dissabte, dia de Sant Sebastià, al temple s'hi farà l'ofici solemne i, en cas de pluja, com va passar l'any passat, s'hi podria celebrar el ball del Bo-Bo. Finalment, diumenge, Diada de les Santes Relíquies, hi haurà missa i vespres.

L'incendi que va afectar l'església de Monistrol de Montserrat va tenir lloc dijous passat, poc abans de les 5 de la tarda, quan alguns veïns van alertar que sortien flames de la porta de l'església. Fins a l'indret s'hi van desplaçar primerament la Policia Municipal i membres de l'ADF local per combatre l'incendi, que els Bombers van acabar d'extingir. El foc va crear molta expectació entre els veïns del municipi.