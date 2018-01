Artés aprova els pressupostos amb 21 propostes fetes per la ciutadania

Accions per evitar incendis com el de l´estiu va ser la proposta més votada

L'Ajuntament d'Artés va aprovar ahir al vespre els pressupostos municipals per al 2018, que inclouen 21 de les 54 propostes que es van poder votar en la consulta popular feta el desembre passat. Aquest és el segon any que Artés organitza uns pressupostos participatius previs a l'elaboració dels comptes municipals amb l'objectiu d'incloure-hi el màxim de propostes possibles sorgides del procés. El consistori destinarà 177.400 euros a la realització d'aquests projectes.

Entre les propostes que s'inclouran hi ha, per exemple, fer accions per evitar incendis, que va ser el projecte que va rebre més suport (amb 148 vots), fer alguns projectes relacionats amb l'esport i el lleure, millores a les escoles municipals, accions de promoció del turisme, la formació subvencionada o crear una Oficina d'Habitatge.

L'Ajuntament d'Artés va sotmetre a votació popular un total de 54 propostes en la segona edició dels pressupostos participatius, que han servit de base per a l'elaboració dels comptes municipals d'aquest 2018. La consulta popular que es va fer el mes de desembre va tenir una participació de 436 persones de les 4.698 amb dret a vot, que suposen el 9,28%. La llista de propostes es va elaborar a partir de les assemblees temàtiques, que es van agrupar en set àrees, que es van portar a terme amb els veïns.

El pressupost d'enguany, que ascendeix a 5.734.000 euros d'ingressos, suposa un augment del 8% respecte a l'any passat (459.000 euros més). A banda d'incorporar propostes dels pressupostos participatius, els comptes també preveuen un augment significatiu de la despesa en personal o del projecte de Microcrèdits, per afavorir la creació d'empreses i nous projectes i ajudar els existents, que dobla la seva consignació pressupostària.

Els pressupost de l'Ajuntament d'Artés també preveu algunes inversions importants com la conversió en zona de vianants del carrer Jardí i la consolidació de la casa del costat del museu, ambdues obres finançades també per la Diputació de Barcelona.



Audiència pública

L'equip de govern de la CUP té previst oferir una audiència pública per explicar el pressupost 2018 a la població i fer balanç dels pressupostos del 2017 i comentar les propostes que s'han portat a terme dels primers pressupostos participatius. La jornada és previst que tigui lloc el divendres 9 de febrer, a 1/4 de 9 del vespre, a la sala d'actes de Cal Sitjes.