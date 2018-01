Juanjo Puigcorbé obre els actes centrals de la Festa de Sant Sebastià de Súria

El saló de sessions de la Casa de la Vila es va omplir aquest dijous passat, 18 de gener, per escoltar el pregó de la Festa de Sant Sebastià, que va anar a càrrec del diputat de Cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé. El dia central de la festa serà aquest dissabte 20 de gener amb la renovació del tradicional Vot de Poble a Sant Sebastià.

Juanjo Puigcorbé va fer un pregó molt aplaudit, amb nombroses referències a Súria, la importància de la festa i la cultura com a factors de d'identitat i cohesió social, la seva relació amb la vila i l'actual situació de Catalunya.

El representant de la Diputació va recordar "l'estreta vinculació" que Súria ha tingut amb aquesta institució al llarg de la història, posant l'exemple del seu suport a la vila durant l'epidèmia de còlera de 1885 que va donar origen al Vot de Poble. En aquest sentit, Puigcorbé va expressar el seu "compromís personal que la Diputació seguirà estant al costat de Súria".

El pregoner de la Festa de Sant Sebastià va elogiar el patrimoni cultural i històric surienc, amb referències destacades al Poble Vell i al dinamisme associatiu de la vila.

Puigcorbé, un dels actors catalans més reconeguts, també va esmentar la històrica representació d'Els Pastorets de Súria al Palau de la Generalitat per celebrar el centenari de l'obra de Josep Maria Folch i Torres, el desembre de 2016.

El diputat de Cultura de la Diputació va fer un paral·lelisme entre Folch i Torres, un "home de pau i de cultura" que va patir l'exili, i la situació que actualment viuen els dirigents polítics i socials catalans que es troben empresonats o exiliats. En aquest "dolorós" context, Puigcorbé va remarcar que "hem de mantenir-nos ferms, com els nostres avantpassats ho van fer en condicions molt més adverses".

Puigcorbé també va remarcar que les diputacions han estat "l'única estructura d'Estat que Catalunya ha tingut en moments molt crítics". El diputat de Cultura va acabar el pregó de la Festa recitant el poema 'Llibertat' de Joan Margarit, recordant la relació que aquest poeta ha tingut amb Súria.

El pregoner de la Festa de Sant Sebastià va explicar que Súria també és "una població vinculada a la nissaga dels Puigcorbé", ja que els seus avis paterns i el seu pare van viure entre els anys 1928-31 al carrer Diputació, que té aquest nom com a reconeixement al suport d'aquesta institució a la vila durant l'epidèmia de còlera.

Per aquest motiu, Juanjo Puigcorbé va destacar que la seva presència a Súria tenia un cert caràcter de retrobament personal, ja que hi era present com a membre de la Diputació per obrir justament la Festa de Sant Sebastià, que va néixer arran d'aquell fet històric.

L'alcalde Josep Maria Canudas va agrair la participació de Juanjo Puigcorbé com a pregoner de la Festa de Sant Sebastià, una celebració "que ens evoca tres valors molt arrelats en la nostra identitat com a poble: la solidaritat, l'agraïment i la cultura". El batlle surienc també va agrair el treball de les persones que han fet possible el programa d'actes d'enguany, que va definir com a "complet, engrescador i que diu molt de la vitalitat cultural de Súria".

Josep Maria Canudas va manifestar que la vila "té ara projectes culturals ambiciosos en espais com el Poble Vell i Cal Pau, i estem convençuts que la Diputació de Barcelona seguirà estant al costat de Súria, com ho ha estat sempre".

L'alcalde de Súria i el diputat de Cultura de la Diputació van recordar l'anterior pregoner de la Festa de Sant Sebastià, l'aleshores director general de Cultura Popular i posteriorment conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, que actualment és un dels dirigents polítics que es troben exiliats.

Josep Maria Canudas va explicar que Lluís Puig deia fa un any a Súria que el Vot de Poble "és l'expressió d'una voluntat democràtica per fer allò que ens pertoca fer".

L'alcalde de Súria va afegir que "cal recordar aquestes paraules perquè la festa mai no pot ser completa si la llibertat no és plena" i va citar el nom dels dirigents empresonats i exiliats per dir "que no us oblidem i que us volem lliures i a casa".

La regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, també va agrair la presència de Puigcorbé i la participació de les persones i entitats que han fet possible el programa d'enguany. Juncadella va manifestar que la cultura "és una demostració que el poble està viu, que avui recorda l'ahir i mira al futur" des de la diversitat i la transversalitat.

L'acte va acabar amb la lectura d'un text i la interpretació de 'La balada del tombant de segle" de l'espectacle 'Pell de Poble' sobre l'epidèmia de 1885, i el cant d'Els Segadors.

Abans del pregó de la Festa de Sant Sebastià, el diputat de Cultura de la Diputació va visitar el Poble Vell i l'entorn de Cal Pau per conèixer de prop els projectes culturals d'aquests dos espais, acompanyat per l'alcalde Josep Maria Canudas, la regidora Montserrat Juncadella, el regidor Joan Castellà i tècnics municipals. Juanjo Puigcorbé també va signar en el Llibre d'Honor de la vila.

El programa de la Festa de Sant Sebastià va començar diumenge 14 de gener amb la 7a Cursa de Muntanya de Súria, que va passar per diferents barris i per l'entorn de la vila.