Veïns d'Artés envien una carta conjunta a Junqueras, Forn, Cuixart i Sánchez

Més d'una cinquatena de veïns d'Artés han signat una carta manuscrita i personalitzada per a cadascun dels quatre presoners polítics catalans: el vicepresident de la Generalitat de Catalunya cessat, Oriol Junqueras; el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn; i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament. Les missives amb les firmes han estat enviades aquesta setmana.

Les cartes han sorgit del grup de gent que des del mes de novembre ha portat a terme cada dia al poble la iniciativa Música per la llibertat, que consisteix en la interpretació de El Cant dels ocells en record dels presos i per reivindicar-ne la llibertat. Una inicativa impulsada per una veïna de Sant Fruitós i que s'ha estès a molts municipis del país. En el cas d'Artés, més de mig centenar de persones estan fent possible diàriament aquesta iniciativa, i fins i tot ja tenen fixat un calendari per a tot el mes de gener amb els espais que seran escenari de la Música per la llibertat en cadascuna de les jornades.

Després d'una de les interpretacions fetes aquesta setmana, els participants van firmar les quatre cartes, que ja han sortit cap a les presons d'Estremera i Soto del Real.

En aquesta missiva, els expliquen com va començar la iniciativa en el cas d'Artés, "el 5 de novembre, quan un músic del poble, completament sol, es va posar a tocar la trompeta a la plaça que hi ha davant de casa seva. Des seguida es va escampar la notícia i l'endemà ja eren cinc persones, dos músics i tres oients. Aquesta proposta va córrer com la pólvora i avui som una dotzena de músics: dues trompetes, una flauta travessera, dues violes, un violí, un clarinet, una guitarra, un baix elèctric, un violoncel i dues cantants, a més d'una cinquantena de persones que hi assisteixen com a oients i cantaires", detalla la carta, que hi afegeix que "cada dia, a dos quarts de vuit del vespre, sense defallir mai, ens reunim a diferents indrets del poble. Primerament, hi ha la interpretació musical i, després, cantem tots junts".

També els expliquen que "la gent d'Artés no en teníem prou amb la lletra original d'El cant dels ocells i ens hem inventat dues lletres més, que parlen de vosaltres i de les vostres famílies, unes lletres molt sentides per tots nosaltres", que els fan arribar amb les cartes.