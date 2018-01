Crema un cotxe fúnebre mentre portava un difunt al tanatori de Navarcles

Un vehicle de funerària Fontanova ha patit un incendi aquest dissabte a la tarda mentre transportava un difunt cap a la sala de vetlles del tanatori de Navarcles, on s'havia de celebrar una cerimònia a les 8 del vespre. Ningú no ha resultat ferit, i si bé també ha cremat el furgó, el fèretre no hauria resultat afectat, segons han assegurat fonts de la funerària, que aquesta mateixa tarda preveia portar un nou vehicle i una nova caixa per fer el canvi.

Cap a les 15.45 de la tarda els Bombers han rebut l´avís d´un vehicle funerari que cremava a la carretera de Vic, a l´alçada del número 102-104 al seu pas pel nucli de Sant Fruitós de Bages, on s´ha desplaçat na unitat, que ha finalitzat el servei mitja hora més tard. Fonts de la funerària expliquen que ha començat a sortir fum del vehicle mentre circulava i s´ha encès, però no saben què ho pot haver provocat. La matrícula del cotxe era BHG.

Segons la funerària, el foc ha inutilitzat totalment el vehicle, per bé que ha afectat especialment la cabina del conductor, i no tant l´interior de la part del furgó on hi ha el fèretre, que no hauria patit cap dany. En canvi, si que s´han cremat papers del cotxe i recordatoris que hi havia a la part de davant del vehicle.