Saldoni és escollit nou president de l'ACM per una aclaparadora majoria

L´alcalde de Sallent, David Saldoni, ha estat escollit aquest dissabte al migdia nou president de l´ACM amb 259 vots ( un 96,6% del total), en susbtitució de Miquel Buch. La proclamació s´ha fet en una assemblea que l´entitat municipalista està celebrant a l´Auditori Valentí Fuster de Cardona, amb presència del president del Patlament, Roger Torrent, i de nombrosos alcaldes. El president Carles Puigdemont ha intervingut a l'acte a través d´un vídeo.



Torrent: "Després de recuperar el Parlament hem de fer-ho amb la resta d'institucions i foragitar el 155"



El nou president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida al món municipal perquè ajudi a "foragitar" el 155 de totes les institucions catalanes i a "eliminar-lo del paisatge polític". És, diu Torrent, el primer pas després que s'hagi pogut "recuperar" el Parlament i el camí per poder recuperar també la resta d'institucions intervingudes, com el Govern de la Generalitat. Torrent n'ha parlat davant de desenes d'alcaldes a l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), a qui també ha agraït que hagin "aguantat" l'envestida de l'Estat arrel de l'1-O: "S'han criminalitzat les idees polítiques. Hi ha 712 alcaldes investigats per l'1-O i aquest fet és democràticament escandalós".