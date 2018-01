Sant Fruitós ja treballa en el disseny del segon pavelló, que podria estrenar d'aquí a 2 anys

Sant Fruitós de Bages podria tenir en funcionament un segon pavelló municipal al començament del 2020. Aquesta és la intenció de l'actual equip de govern, que ja treballa en el disseny del nou equipament.

L'edifici es construirà a tocar del pavelló actual, en uns terrenys que es troben dins l'àmbit on hi ha projectada la futura escola del Pla del Puig. De fet, és un solar adjacent a les cargoleres que fa servir l'escola des que es va inaugurar ara fa una dècada, i que mentrestant serveix d'aparcament improvisat (vegeu la infografia d'aquesta mateixa pàgina). D'aquesta manera, el futur pavelló, que també reservarà un espai de gimnàs, tindrà una doble utilitat: durant les hores lectives estarà al servei de l'escola, i la resta del dia, al servei del públic i entitats.

Fins ara, l'equip redactor ha centrat els esforços en l'avantprojecte, però ja n'està ultimant els detalls i aquest mateix any tindrà enllestit el projecte definitiu. L'obra «transcendirà el mandat actual», apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés, i si el seu govern té continuïtat, es compromet a construir el pavelló durant el 2019 i estrenar-lo entre final del 2019 i començament del 2020. I és que la construcció del pavelló, que anirà a càrrec de l'Ajuntament –encara no se'n sap el cost–, és independent de la de l'escola, que anirà a càrrec de la Generalitat, i no té una data definitiva.

L'avantprojecte ja defineix un equipament amb pavelló per a la pràctica de diversos esports i un espai annex que servirà de gimnàs. Igualment, es preveu una àrea de vestidors, sanitaris, i un accés al pati de la futura escola.



Una necessitat urgent

Tot i que Sant Fruitós ja té actualment un pavelló esportiu municipal, hi ha «la necessitat imminent» de poder disposar-ne d'un segon que ajudi a descongestionar-lo, apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés.

I és que la forta demanda que hi ha en l'àmibt esportiu al poble fa que l'actual pavelló no doni a l'abast, fins al punt que hi ha cap a mitja dotzena d'equips de bàsquet que han d'entrenar-se als pavellons de Sallent i Súria «perquè a Sant Fruitós no hi ha més hores lliures». A més, s'està potenciant la pràctica del voleibol al municipi, que cada cop té més demanda, «i això agreujaria la situació».