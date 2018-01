Els Traginers de Balsareny celebren 75 anys i consoliden els nuvis autèntics

La Festa dels Traginers va tenir per primera vegada, l´any passat, una parella de nuvis autèntics

La Festa dels Traginers de Balsareny, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de febrer, celebra enguany el 75è aniversari de la represa de la celebració. Ho farà consolidant una de les novetats introduïdes l'any passat, quan per primera vegada la cavalcada va incorporar una parella de nuvis autèntica. Tot i que els protagonistes de la boda d'enguany ja es van conèixer durant la festa de l'any passat, la comissió organitzadora encara no té candidats per al 2019.

Laura Bonet Simón i Adalbert Arnau Costa seran la parella de nuvis d'aquest any, que, a més, es casaran oficialment el mateix dia de la festa, el diumenge 4 de febrer (la de l'any passat ho va fer el dia abans), i faran el convit a la sala El Sindicat. El president de la Comissió de la Festa dels Traginers, Àngel Ribalta, ha explicat que, de moment, «no tenim cap parella de nuvis per a l'any que ve», però des de l'organització confien poder trobar candidats.

El principal requisit per aspirar a ser la parella de nuvis que es casen coincidint amb la festa i que protagonitzen el tradicional casament de la cavalcada del diumenge és que un dels dos membres sigui de Balsareny i que fixin la data oficial de l'enllaç dins la festa, si pot ser el diumenge mateix.



75 anys de la recuperació

Aquest any la Festa dels Traginers, que s'havia celebrat des de temps immemorials, celebra el 75è aniversari de la seva reinstauració l'any 1943. Coincidint amb aquesta efemèride, enguany s'ha renovat el disseny del cartell i el logotip de la festa, i s'ha pintat un gran mural en una façana del poble.

També destaca l'intercanvi que es farà amb la festa d'Autrefois le Couserans, de la localitat francesa de Saint-Girons, a l'Arieja, on els traginers han estat presents diferents vegades, la darrera l'agost passat en el seu 25è aniversari. La comitiva de la festa francesa que participarà a la cavalcada de diumenge tindrà tres carretes amb dos bous cadascuna, que aniran carregades de troncs, un esclop gegant i herba.

Una altra de les novetats d'aquesta edició és que es recupera el circuit del castell de Balsareny com a escenari de les curses d'ases, ponis, mules i cavalls, que es fan diumenge a la tarda. Fa uns anys, es van traslladar al serrat del Maurici per qüestions logístiques, i aquest any tornen a l'escenari històric.

Un any més es potencia la festa

dedicada als infants i joves, que ja començarà el dijous 1 de febrer. Segons Ribalta, entre els actes de dijous, el correfoc del divendres i la cavalcada de Traginers Joves de dissabte, «gairebé el 50% de la festa la dediquem a la quitxalla, que és el futur». Per aquest motiu, «cada any intentem perfeccionar i canviar una mica les activitats». En aquesta ocasió, els dediquen una obra de teatre.