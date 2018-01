La iniciativa Música per la llibertat rep el reconeixement dels familiars dels presos

Després de vuitanta nits tocant El cant dels ocells, dues familiars dels polítics empresonats van agrair ahir el clam dels músics de Sant Fruitós de Bages per l'alliberament de Joaquim Forn, Oriol Junqueres, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I el conjunt de músics del poble que formen part de la iniciativa Música per la llibertat van assegurar que continuaran tocant fins que surtin de la presó.

La visita inesperada de la germana de Joaquim Forn, Marta Forn, i la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, va ser una agradable sorpresa durant el pregó de la Festa Major d'hivern del poble, que es va celebrar ahir a l'espai cultural Nexe. La seva presència va encoratjar els veïns que es reuneixen cada dia a les nou del vespre a la plaça de l'Ajuntament per reproduir la melodia d' El cant dels ocells. De la mateixa forma que ho va fer el violoncel·lista Pau Casals el 1971 a la seu de les Nacions Unides.

Les dues convidades van pujar a l'escenari per remarcar que la força que els encomana la ciutadania és el que les fa tirar endavant. Marta Forn va demanar que l'absència dels polítics empresonats no es converteixi en un problema normalitzat. Txell Bonet va afegir que les persones que es troben a la presó, en aquest moment, saben que no estan soles, «perquè molta gent els té presents». De fet, Bonet va explicar que Jordi Cuixart rep força cartes de persones de Catalunya i també de l'estranger. Per fer el parlament, va utilitzar el revers d'un bitllet de tren amb destinació a Madrid.

Durant l'acte, els músics que es reuneixen cada vespre van reproduir la cançó. Les dues familiars van quedar sorpreses en observar que el conjunt musical és format tant per adults com per infants. Durant l'actuació d'ahir eren una quinzena, però la resta de dies va variant el nombre, va afirmar Anna Ortega, la impulsora de Música per la llibertat. Va explicar que l'1 de novembre de l'any passat va decidir tocar El cant dels ocells sola a la plaça de l'Ajuntament, «però ha estat l'únic dia que he tocat sola», va assegurar.

Ella toca la flauta travessera, que feia vint anys que tenia aparcada, i l'acompanyen violes, violins, saxos o pianos. «Normalment sumem unes set o deu persones, tot i que hi ha dies que solament hem estat dues», explica Ortega. Els perfils dels músics són diversos, «hi ha professionals, estudiants i aficionats, però tots intentem protestar contra una injustícia», va remarcar. Una cinquantena de localitats estan integrades en el projecte. De fet, Ortega va comentar que és una iniciativa que no pretén ser partidista, ja que aglutina persones de diverses ideologies. «Es tracta d'unir-nos per defensar la llibertat dels presos i la democràcia», va explicar la impulsora d'aquest projecte.

Després del reconeixement d'aquesta iniciativa, es va fer el pregó de la Festa Major d'hivern de Sant Fruitós de Bages, a càrrec del dissenyador i artesà Pep Creus, amb el pregó sènior i de l'entrenador de l'escola de futbol del poble, Jesús Vidal, amb el pregó jove.