Saldoni posa el món local en «l'epicentre» del procés en la seva estrena al capdavant de l'ACM

«Els ajuntaments volem ser a l'epicentre de la reivindicació i la construcció nacional de Catalu-nya». El des d'ahir nou president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Sallent, David Saldoni, reivindicava d'aquesta manera el paper del municipalisme en el procés que viu Catalunya. Aposta per fer-ho en la línia del seu antecessor al capdavant de l'entitat, Miquel Buch, «respectant la llei, però una llei que vagi d'acord amb la voluntat de la gent».



Saldoni va ser escollit ahir onzè president de l'ACM en la dinovena assemblea de l'entitat, que es va celebrar a l'auditori Valentí Fuster de Cardona. Era l'única candidatura que es va presentar per agafar el relleu de Miquel Buch, que ha plegat perquè també ho ha fet com a alcalde de Premià de Mar, i va obtenir 259 vots favorables, el 96,4 % del total, enfront del 3 % en blanc i el 0,3 % en contra. L'acte, en què es va tenir un record permanent pels Jordis i pels governants que són a la presó o exiliats, va tenir la presència del nou president del Parlament, Roger Tor-rent, i de nombroses personalitats polítiques, especialment alcaldes, però també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; i l'exalcalde de Barcelona, el convergent Xavier Trias, entre d'altres.



Saldoni va prometre posar «tot l'esforç, coneixement i experiència per assolir els reptes de l'ACM, que en té molts». Com a entitat municipalista, l'ACM ha de continuar apostant per compartir una central de compres, reduir terminis i burocràcia, protagonitzar la redacció de la futura llei dels governs locals de Catalunya, i promoure la formació de càrrecs electes, entre altres. Saldoni va definir l'ACM com «un espai de trobada en què els petits municipis i els micropobles també tinguin veu i espai».

Compromís de país



Més enllà de defensar els interessos dels ajuntaments, l'ACM també ha de ser «a l'espina dorsal» del procés de construcció del nou país com a resposta «a la voluntat de les urnes del 21-D, en què el poble va dir no al 155 i va dir sí a la dignitat , a les nostres institucions, al nostre govern legítim, i a les nostres aspiracions nacionals».



En aquest sentit, Saldoni aposta per fer el nou país «també des dels ajuntaments com a element de proximitat». La manera «la marcaran tant el Govern com la ciutadania, i hem d'estar al seu costat; si la gent surt al carrer, nosaltres hi serem, i si reivindica, els donarem suport». Va deixar clar que «últimament hem estat l'eix vertebrador del país, i ens continuarem fent sentir».



Saldoni relleva Miquel Buch, que té oberta una querella de la fiscalia per haver pomogut el referèndum de l'1-O. En el seu discurs va dir que plegava d'alcalde (i, per tant, de president de l'ACM) «per coherència», considerant que hi ha d'haver una limitació de mandats, i que havia arribat l'hora després de 10 anys d'alcalde i de 6 anys al capdavant de l'ACM. Va lloar Saldoni, i va encoratjar els ajuntaments a fer «bona política», perquè «si anem plegats, la força del món local és imparable». Amb referència a la intervenció de l'Estat i a l'aplicació del 155, Buch va recordar que «una part de l'èxit d'haver resistit és gràcies a l'administració local, que hi ha posat el coll, el cor i el cap».



Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, també va destacar el paper clau del municipalisme, que coneix bé perquè fins divendres era alcalde de Sar-rià de Ter. (Vegeu més informació a la pàgina 23).

Una candidatura «continuista»



David Saldoni presidirà l'ACM fins a la propera convocatòria per renovar el mandat de l'entitat, que com a màxim s'haurà de celebrar sis mesos després de les eleccions municipals del maig de l'any que ve.



A hores d'ara, Saldoni no sap si es tornarà a presentar, però de moment n'agafa el timó amb una candidatura «absolutament continuista», i pràcticament amb la mateixa executiva que ja hi havia, de la qual formen part alguns alcaldes de les comarques centrals com Montse Badia, de Castellbell i el Vilar; Ferran Estruch, de Cardona; David Font, de Gironella; i Jesús Calderer, de Cercs.