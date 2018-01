Analitzen l'estat de l'estructura del pont de la Farinera de Castellbell

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l´Ajuntament de Castellbell i Vilar l´estudi per a la millora del pont d´accés al sector de la Farinera i que salva la línia de ferrocarril de Barcelona a Manresa. L´estudi ha permès per una banda, comprovar la resistència actual d´aquesta infraestructura, i de l´altra, determinar les actuacions que cal dur a terme per tal de perllongar al màxim la seva utilització.

Aquestes actuacions, per a les quals s'ha estimat un cost de 61.602 euros, s´han dividit entre les que cal realitzar a curt i a mitjà termini. Així, a curt termini s´ha previst la millora del paviment actual i de les barreres de seguretat, a més a més de la col·locació d´una xapa metàl·lica que retingui els materials que poden quedar solts perquè no caiguin a la via del tren.

A mitjà termini, l'estudi elaborat pels serveis tècnics de la Dipuitació de Barcelona determina que caldrà escometre actuacions més complexes de sanejament de l´estructura metàl·lica del pont i reparació i reforç local dels perfils estructurals. Per aquestes actuacions caldrà la redacció del corresponent projecte d´obres.