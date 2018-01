Autema porta als tribunals l'última ampliació de descomptes de l'autopista

Autema, concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa, té presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra els últims descomptes ampliats que la Generalitat aplica en aquesta via des del gener de l'any passat. Un recurs que el tribunal ha afegit al contenciós promogut per la mateixa empresa (participada per Ferrovial i Abertis) fa dos anys i mig contra la modificació aprovada per la Generalitat en relació a l'acord de concessió administrativa de la C-16.

Així ho fa constar Ferrovial en un dels seus darrers informes publicats. L'empresa recorda, en relació amb la concessió d'Autema, que el juliol del 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el decret pel qual s'aprovava –«de manera unilateral», destaca la companyia– la «modificació del contracte de concessió administrativa» de l'autopista Terrassa-Manresa, i que el gener del 2016 van començar a aplicar-se els nous descomptes (del peatge de Sant Vicenç-Castellbell cap al nord).

Tal com ja va infrormar en el seu moment aquest diari, i ho explica Ferrovial en el seu informe, l'octubre del 2016 la concessionària de l'autopista va interposar una demanda contra aquell decret davant el TSJC, en considerar que el canvi no s'ajusta a la legalitat.

Un any després de posar-los en funcionament, la Generalitat va decidir ampliar aquells descomptes (es van fer efectius el gener del 2017), per la qual cosa va publicar un nou decret, el 30 de desembre del 2016. És contra aquest decret que Autema també ha presentat un altre recurs que, segons explica Ferrovial en el seu informe anual, el Tribunal Superior ha acumulat en un sol procés.

Com ja va explicar aquest diari al seu dia, el decret motiu de litigi va entrar en vigor el juliol del 2015 i establia canvis importants en els criteris de compensació econòmica de la Generalitat envers Autema. Una modificació que el Govern calculava en aquell moment que podien suposar un estalvi de prop de 28 milions d'euros anuals a la Generalitat. I és que, fins al canvi de condicions, l'administració pública pagava cada any uns 38 milions d'euros a la concessionària en concepte de compensacions per falta de trànsit, ja que s'establien unes previsions inicials a partir d'un pla econòmic i financer elaborat per l'empresa i, si no s'assolia aquest volum, la Generalitat abonava la diferència que quedava.

Amb el sistema aplicat des de fa dos any i mig, en canvi, el règim de compensació ja no s'estableix en funció d'unes previsions de trànsit, sinó que es calcula a partir del trànsit real que passa per l'autopista, i se subvenciona una part del peatge abonat per l'usuari.

En els seus informes anuals adreçats al seu accionariat Ferrovial considera que «existeixen arguments molt sòlids per concloure que l'administració, amb el decret 161/2015, ha extralimitat clarament els límits de la potestat de modificació dels contractes», motiu pel qual van decidir presentar el contenciós administratiu. Contenciós que en aquests moments segueix el seu curs.

Els descomptes regulats pel decret en litigi són efectius per als turismes en dies laborables i en dues franges horàries que es consideren hores punta (de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda). Per als que surten de l'autopista al peatge de Castellbell venint del nord, i per als que hi entrin en aquest mateix sentit (dins les hores esmentades), la bonificació és del 100%.

I per als que passen pel peatge troncal (central) i continuen per l'autopista, aquest descompte és del 50%. El que es va fer amb el darrer decret és ampliar sense límit cap al nord l'aplicació d'aquestes bonificaci0ns, que en el primer any d'aplicació (2016) eren molt més restringides territorialment.