El Consell del Bages aprova les bases del quart programa Rubik

El Consell Comarcal del Bages ha donat llum verd a les bases reguladores específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al suport a la creació d'ocupació, mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l'àrea bàsica de Serveis Socials del Bages.

L'ens comarcal engega aquest 2018 la quarta convocatòria del projecte Rubik, una iniciativa impulsada per les àrees de Desenvolupament Comarcal i d'Acció Social i Ciutadania que es va posar en marxa fa dos anys amb l'objectiu de donar noves oportunitats a aquelles persones que, per diferents motius, presenten especials dificultats d'accés al món laboral. D'aquesta manera, des de l'ens comarcal es pretén fomentar la creació de nous llocs de treball, afavorir la inclusió social d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat social i se'ls dóna suport "en el seu procés d'autonomia econòmica i autoestima personal que les posiciona, novament, en el mercat laboral".

Com a novetat, en aquesta quarta convocatòria del projecte Rubik les persones contractades no poden haver participat anteriorment en aquesta iniciativa, una condició que s'ha afegit per donar noves oportunitats a més persones en situació de vulnerabilitat i ncrementar així la reinserció social i laboral a la comarca.

La subvenció consisteix en una aportació econòmica de 3.172 euros per contractes mínim de 25 hores setmanals i mínim de sis mesos, i es prioritzaran aquells de més durada.

Segons fonts del Consell Comarcal del Bages, la tercera edició del projecte Rubil va facilitar la contractació de 29 persones per part dels Ajuntaments de la comarca. En total, 93 persones s'han beneficiat d'aquest programa en les tres convocatòries que s'han dut a terme fins al moment.

El conseller de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, remarca que "amb aquesta nova convocatòria, el Consell Comarcal consolida un projecte que contribueix a superar les situacions de vulnerabilitat, i ho fa des de la prevenció, promovent la màxima autonomia de les persones, anant més enllà de la tradicional visió assistencialista dels serveis socials".

També ha posat en relleu que "el fet que la mitjana d'edat de les persones participants sigui de 40 anys indica que es produeix un doble impacte positiu afegit: millora de la qualitat de vida dels seus fills i filles i entorn familiar, i increment dels anys de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació".