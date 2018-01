L'Ajuntament de Sallent tanca la finca de l'antiga gasolinera del Pont Nou

L´Ajuntament de Sallent ha tancat i sanejat la parcel·la situada a l´entrada del Pont Nou on hi ha les restes d'una benzinera clausurada des de fa anys, i que va ser motiu d´un llarg procés judicial. El consistori ha portat a terme aquesta intervenció per «garantir la seguretat dels ciutadans», ja que considera que es trobava en mal estat i que era fàcilment accessible, i després que hagués demanat «reiteradament» al propietari, l´empresa Repsol, que tanqués el recinte, segons ha explicat l´alcalde, David Saldoni.

Del que va ser la gasolinera, que va quedar inactiva a mitjan dècada dels 90, encara en resta l´estructura de ferro que sostenia el voladís, i fins ara el recinte només estava envoltat per una tanca d´obra. Saldoni ha explicat que Repsol fins i tot va arribar a presentar ja fa anys un projecte d´enderroc del que queda de les instal.lacions, i que l´Ajuntament li´n va concedir la llicència, «però mai no ho ha portat a terme, malgrat els hem fet diversos requeriments». L´alcalde ha precisat que com a consistori «no els podem obligar a enderrocar», però sí a «tancar la finca, per motius de seguretat». Després de no obtenir resposta als diferents requeriments, ara l´Ajuntament ha portat a terme la intervenció «i en carregarem al propietari el que han costat» aquests treballs. Saldoni ha subratllat que aquesta actuació «era necessària tant per garantir la seguretat de la zona com per millorar l'entorn».

Aquesta antiga gasolinera va acumular una llarga història judicial, de la que l´Ajuntament n´està pagant 40.000 euros anuals fins al 2022. El 2012, el consistori de Sallent va aconseguir tancar un litigi que tenia amb Repsol, amb el pagament de 400.000 euros en deu anys. El cas es derivava d´un procés judicial iniciat el 1994 que va acabar amb el tancament de la benzinera del Pont Nou, i que es va resoldre amb el pagament de la multa sense interessos (que pujaven a 122.000 euros), i amb la renúncia per part de l´empresa a reprendre l´activitat al municipi.

La sentència del 94 invalidava part de l´estructura de la benzinera perquè no s´adequava a la normativa urbanística, fet que va portar al seu tancament anys més tard. Tanmateix, Ajuntament i empresa van signar un conveni que permetia a Repsol reprendre l´activitat amb una nova llicència un cop fetes les correccions. Es va atorgar però va caducar sense que l´empresa hagués completat les reformes, i mentrestant, i la Generalitat va dictar una resolució que feia incompatible la ubicació d´una benzinera a la zona.

Davant d´això, l´empresa va denunciar l´Ajuntament per considerar que havia incomplert el conveni sabent les intencions de la Generalitat. La justícia li va donar la raó, i va condemnar el consistori a indemnitzar Repsol amb 1.054.112 euros per danys i perjudicis. Tanmateix, una última sentència que va dictar l´any 2009 el TSJC com a resposta a l´apel·lació del consistori, va rebaixar la xifra als 400.000 euros més interessos, a pagar en el moment que Repsol decidís executar-la. Arribats a aquest punt, l´Ajuntament va demanar temps a l´empresa per mirar de trobar una solució, que es va concretar amb el pagament sense interessos.