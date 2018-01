El Bages posa en marxa una oficina comarcal pionera per atendre la pobresa energètica

El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa un servei pioner en l'àmbit comarcal. Es tracta de la nova Oficina d'assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica que ofereix atenció i assessorament a la població del Bages en general, alhora que intervé i acompanya a les persones en situació de pobresa energètica. L'any passat, a la comarca hi va haver un total de 1.034 avisos de tall per part de les companyies subministradores.

El nou servei neix amb el triple objectiu d'impulsar noves mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, contribuir a la millora de la qualitat de vida dels bagencs i bagenques i acomplir amb el dret d'accés als subministraments bàsics de llum, aigua i gas.

Aquesta oficina, impulsada per les Àrees de Medi Ambient i Acció Social i Ciutadania, actuarà de forma itinerant en els 29 municipis que conformen l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) de la comarca i prestarà atenció i assessorament a la població en general i intervenció i acompanyament a persones en situació de pobresa energètica. El servei s'oferirà presencialment a sis municipis diferents (Navàs, Sallent, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i Sant Vicenç de Castellet) però en tots i cadascun dels punts d'atenció s'atendran usuaris i usuàries de qualsevol dels municipis de l'ABSS.

El conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha explicat que «la lluita contra la pobresa energètica ha estat des del primer dia una de les prioritats del govern del Consell Comarcal, per això fem un pas més impulsant aquest servei per resoldre els dubtes de la ciutadania i garantir els seus drets en matèria energètica». Marañón també ha destacat que «els subministraments bàsics són un dret fonamental; la lluita contra la pobresa energètica és una responsabilitat compartida, no només dels poders públics, sinó que també ho és de les companyies subministradores.

Per tal d'accedir al servei és imprescindible concertar una visita prèvia trucant al número de telèfon 687 721 459, o bé enviant un correu electrònic a oficinaenergetica@ccbages.cat. Els horaris d'atenció són de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, i dilluns i dijous, també de 16 a 19 hores. A més, s'habilitarà el portal http://oficinaenergetica.ccbages.cat amb tota la informació entorn dels drets de la ciutadania en matèria energètica.

En paral·lel, l'Oficina comarcal també actuarà per promoure l'eficiència energètica al Bages, tot donant suport tècnic als Serveis Socials Municipals; oferint formació i assessorament als professionals d'habitatge, consum i serveis socials en l'adquisició de coneixements en la lectura de factures, hàbits de consum que permetin estalviar en la factura, bo social i altres ajudes adreçades a la ciutadania; i realitzant xerrades i tallers d'eficiència energètica dirigits a tota la població.