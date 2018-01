Cardona celebra la quarta Nit del Turisme aquest dimecres

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona acollirà aquest dimecres al vespre la quarta edició de la Nit del Turisme, que aplegarà empresaris i agents turístics del municipi. La trobada servirà per fer balanç de l´evolució del sector en l´últim any, i fer propostes de futur.

La Nit del Turisme és organitzada per l´Ajuntament de Cardona i per la Fundació Cardona Històrica. La trobada d´avui començarà a 1/4 de 9 del vespre, i serà presidida per l´alcalde de Cardona, Ferran Estruch, acompanyat pel regidor de Turisme, Josep Tristany, el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Forns; el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes; el director executiu de l´Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas.